expoziție de cai din brădeni, stopată cu poliția și jandarmii. primar: „e sărbătoare, le făceam o bucurie la oameni” (video)

Expoziția de cabaline organizată vineri la Brădeni a fost întreruptă de polițiști, jandarmi și DSV. Primarul spune că a înștiințat instituțiile, inclusiv Prefectura Sibiu, că va avea loc acest eveniment. Cu toate acestea, a fost nevoit să trateze cu cei veniți la fața locului pentru ca târgul să poată continua.

Expoziția de cabaline de la Brădeni a atras o mulțime de vizitatori, interesați să admire cai de rasă, dar și să își cumpere obiecte diverse din târg. Evenimentul a fost însă întrerupt de dimineață de inspectorii DSV, însoțiți de polițiști și jandarmi.

Primarul localității spune că nu știe de ce autoritățile au vrut să întrerupă evenimentul. El declară că a fost nevoit să schimbe locația expoziției în această dimineață.

„În toată țara de țin târguri și expoziții. Am și eu cai și mai merg printre alte județe. Am fost recent la un târg la Suceava. Nu știu de ce pe noi nu ne lasă să organizăm un astfel de târg. Am anunțat DSV-ul, am anunțat Prefectura, știau de acest eveniment și ne-am trezit cu poliția, cu jandarmeria, cu DSV-ul la târg. Ne-au zis că nu se poate ține expoziția de cai, dar nu mi-au zis și din ce motiv. Săptămâna trecută s-a ținut la Arpaș, la Avrig, acum la Nocrich. Astăzi e sărbătoare și am vrut să le facem o bucurie la oameni. Omul de la țară nu lucrează când e sărbătoare, omul a vrut să vină să vadă ceva frumos, să admire caii, să își cumpere un căpăstru, un bici. Într-un final, am convenit să mutăm expoziția în altă parte, pe un teren privat. A fost lume și a fost o expoziție reușită”, a spus Liviu Modoi, primarul din Brădeni.

Polițiștii sibieni, împreună cu Poliția Animalelor și DSVSA, organizează în această perioadă diferite acțiuni pentru a preveni și combate organizarea de expoziții de cai fără avizele prevăzute de legislația în vigoare, cât și fără aprobare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor. Astfel de razii au avut loc și în 2 și 3 noiembrie în Agnita și Porumbacu de Jos.