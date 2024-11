în lipsă de avioane, târgul de crăciun introduce autocare între sibiu și bucurești și dau o palmă publică aeroportului din sibiu

Aeroportul Internațional Sibiu susține că nu a existat o colaborare eficientă cu organizatorii Târgului de Crăciun în vederea extinderii rutelor aeriene. În acest context, organizatorii târgului afirmă că, deși nu își amintesc să fi primit o solicitare din partea aeroportului din Sibiu, își doresc ca, în viitor, să vadă sigla târgului pe avioanele care decolează de pe pista din Sibiu

Organizatorii Târgului de Crăciun din Sibiu anunță că anul acesta organizează primele curse cu autocarul c are vor traversa Valea Oltului pentru a aduce iubitorii de Crăciun din București la Sibiu. „Târgul de Crăciun din Sibiu a fost și continuă să fie un motor al turismului pentru oraș – oamenii vor să ajungă la Sibiu din toate părțile lumii iar asta ne face să ”Ho-ho-ho!” de bucurie! Am aflat că de noi depinde introducerea de noi rute aeriene spre Târgul de Crăciun din Sibiu și suntem gata să facem tot ce e nevoie! Doar Moșul e unul dintre cei mai pricepuți piloți din lume, nu?

Anul acesta organizăm primele curse de autocar Sibiu Christmas Shuttle care vor traversa Valea Oltului pentru a aduce iubitorii de Crăciun din București la Sibiu. Iar anul viitor, după ce luăm niște lecții de pilotaj serioase de la Moș, sperăm să vedem logo-ul celui mai frumos târg de Crăciun și pe avioanele care aterizează la Sibiu, în decembrie”, scriu organizatorii într-o postare pe facebook a Târgului de Crăciun.