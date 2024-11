răfuială între două familii din avrig. femeie bătută în pădure. fiul: „i-au rupt mâna”

Două familii din Avrig se află într‐un conflict de mai multă vreme și nu vor să îngroape securea războiului. În urmă cu câteva săptămâni, un bărbat l-a agresat pe un tânăr, motiv pentru care a fost reținut, iar mai apoi plasat sub control judiciar. Sibianul spune că, în urma celor întâmplate, tânărul și-a dorit să se răzbune și a bătut-o pe mama lui în pădure. Poliția face cercetări în acest caz.

Cele două familii sunt în conflict de mai multă vreme dar, în ultima perioadă, certurile sunt tot mai dese. De la amenințări s-a ajuns la agresiuni, fiind deschise dosare penale de către oamenii legii.

De la ce a pornit

Scandalul s-a amplificat în 9 octombrie, atunci când poliția a fost alertată de către o femeie că fiul ei, în vârstă de 19 ani, a fost lovit cu un par în cap de către un bărbat de 35 de ani din Avrig.

Bărbatul de 35 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost plasat în control judiciar, în vreme ce tânărul de 19 ani a fost dus la spital pentru îngrijiri medicale.

Agresorul a povestit atunci pentru Ora de Sibiu cum s-a întâmplat totul, și-a recunoscut vina și a menționat că tânărul este cel care a sărit primul la bătaie. (Detalii, AICI).

Agresorul a devenit victimă

Câteva săptămâni mai târziu, bărbatul de 35 de ani, care l-a agresat pe tânărul de 19 ani, s-a tranformat din agresor în victimă. Băiatul de 19 ani ar fi început să îl amenințe și ar fi lovit-o pe mama sibianului.

„Eu răspund pentru faptele mele, am fost reținut, apoi am ieșit pe control judiciar până în 11 decembrie. Conflictul nu s-a terminat între noi pe cale legală, ei au continuat cu amenințările și cu intimidările în fața mamei mele, pentru că eu fiind pe control judiciar, am ales să stau în casă, să nu mai ies să îmi fac de lucru cu ei. Mama trebuia să se mai ducă la magazin, să cumpere ce mai aveam nevoie, și mai mergea și în pădure să strângă ciuperci să le vândă pentru că din asta ne descurcăm noi. De câte ori se întâlnea cu mama, îi aduce cuvinte jignitoare.

Pe 1 noiembrie, mama s-a dus în pădure la Porumbacu de Sus să strângă ciuperci împreună cu trei vecini. Acolo s-a întâlnit cu agresorii, doi bărbați înarmați cu pari în mână și cu o femeie. Au început să o bată cu bestialitate, se răzbunau că nu m-au prins pe mine. Mama mea, de frică, s-a apărat, și-a pus mâinile la cap și s-a rupt parul pe mâna ei. I-au rupt mâna. Am fost cu ea la urgențe în Sibiu și dupaia am fost la poliție să depunem plângere”, a povestit Cosmin Hunuzau, fiul femeii agresate în pădure.

Poliția face cercetări

Bărbatul a depus o plângere la poliție, sesizând faptul că mama lui a fost agresată. În prezent, la nivelul Poliției Orașului Avrig, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig, se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.