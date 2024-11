alex curtean a debutat în cariera de antrenor. și-a stabilit primele obiective (video)

Jocul de la Dej a consemnat debutul pe banca echipei de pe malul Târnavei Mari a lui Alexandru Curtean, care până acum a ocupat postul de team-manager al clubului. În vară, clubul i-a propus lui Curtean să fie antrenor, dar acesta a refuzat, iar pe bancă a ajuns Cosmin Vâtcă.

”A fost un meci greu, Unirea are în componență mulți jucători tineri, ca și noi. A fost și un teren greu, dar nu e o scuză pentru noi, ne dormeam victoria. Ne-am pregătit bine, am avut un început bun de meci, apoi am lăsat din turație, nu am mai fost la fel de exacți, nu am mai avut aceeași încredere, a fost un rezultat echitabil. Puteam fi mai excai la finalizare, la ultima pasă, trebuie să ne antrenăm bine. Mergem mai departe, avem încredere în ceea ce facem, cu siguranță vor veni rezultate foarte bune” a decarat Alex Curtean.

”E greu fără un buget stabil”

Pentru ACS Mediaș urmează meciul de acasă, cu Avântul Reghin, prima apariție acasă pentru Alex Curtean ca antrenor. ”Nu sunt meciuri ușoare, toate jocurile le tratăm serios, ne gândim la victorie. Suporterii trebuie să creadă în noi, ei să nu uite de unde venim, ce oameni suntem, 80-90% suntem din Mediaș sau foști jucători la Gaz Metan, cazul meu, Eric, Dorin, Doru, Ionuț. Nu am venit niciodată la Mediaș la o echipă cu buget mare și stabil, am venit și ca jucător și ca oficial când se construia ceva, ca și acum. Vrem mai mult, știm istoria din spate a Mediașului, dar e greu să faci o strategie pe termen lung, dacă nu ai un buget fix de la an la an, indiferent de ligă. Anul acesta poate avem al 4-lea buget, suntem acolo, e nevoie de câți mai multți oameni la club capabili și profesioniști, asta ne dorim” a mai declarat noul tehnician al medieșenilor.