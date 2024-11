măldărășanu dezamăgit după eșecul cu craiova: ”se poate întâmplă orice zilele astea..”

Antrenorul celor de la FC Hermannstadt a declarat că nu iese nimic echipei de pe malul Cibinului, oricât ar încerca. Întrebat de jurnaliști ce are de gând în perioada următoare, Măldărășanu a afirmat că, dacă va pleca de la Sibiu, va avea nevoie de o pauză: „Sunt foarte dezamăgit, n-am cuvinte.”

”Din punct de vedere al jocului, a fost o repriză bună, era normal să închidem scorul, dar imediat a venit acel penalty. Cuvinte multe nu sunt de spus, încercăm, muncim. Au presat, a venit acel fault, am luat golul de 2-1. Au jucători de calitate, dar am avut și noi momentele noastre. Ăștia suntem, aceștia suntem de la începutul campionatului, dar se pare că orice am face, nu merge, pur și simplu nu ne iese.

