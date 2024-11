artiștii stradali cer primăriei să le permită să aibă activitate din nou pe bălcescu. vlad: „cânt mai mult la tufe decât la oameni”

Un artist stradal din Sibiu a realizat o petiție online prin care cere Primăriei să le permită să aibă activitate din nou pe Pietonala „Nicolae Bălcescu”. Acesta spune că în zonele unde sunt repartizați să cânte nu trec turiști, prin urmare ajung „să cânte la tufe”.

Vlad Pârău, un muzicant stradal care a încântat trecătorii cu muzica lui mai bine de 15 ani, a făcut o petiție prin care cere repartizarea muzicanților stradali pe Pietonala Nicolae Bălcescu „De la 1 iunie 2023, s-a luat decizia ca muzicanții și artiștii stradali să nu mai aibă loc chiar pe strada principală din Centrul istoric, fiind marginalizați în zone precum parcul din Piața Unirii sau Magazinul Dumbrava, unde nu sunt la fel de mulți trecători și nici la fel de multă tihnă ca pe Centru”, spune acesta.

Primăria ar fi motivat decizia prin dorința de a rezerva pietonala centrală pentru evenimente culturale proprii, însă artistul susține că, în afară de Festivalul Internațional de Teatru, în zonă nu s-au desfășurat alte activități artistice. „Totul, sub pretextul inexact al faptului că Primăria își organizează propriile evenimente culturale în zona centrală în perioada estivală. Ei, chiar în toată perioada? La ”Farmacia Muzicală„ nu a existat niciodată vreun eveniment cultural în afară de FITS. Am așteptat în 2023 să treacă numita perioadă estivală și, din septembrie, am cerut din nou dreptul de a cânta la Farmacia 24, pe pietonală.

De unde s-a tăiat o dată, la loc greu se mai pune! Toate cererile mele au fost, invariabil, redirecționate către Magazinul Dumbrava, la capătul îndepărtat al centrului. După ce în 2023 a fost prima dată când nu mi s-a mai aprobat cântatul pe Centru chiar de Ziua Copilului, tot prima dată am avut surpriza să nu primesc deloc autorizație în luna decembrie, nemaiputând să cânt bucuria Crăciunului”, spune acesta.

„Cânt mai mult la tufe”

Artistul spune că în zonele unde Primăria Sibiu acordă autorizație artiștilor stradali nu există turiști pe care să îi încânte cu muzica. „Pentru că la Magazinul Dumbrava, unde sunt îngăduit acum, cânt mai mult la tufele de tuia decât la turiști sau oameni cu chef de promenadă, ferindu-mă de cerșetori, panouri politice și vacarmul ambulanțelor, mă gândesc serios să renunț la muzica stradală. Pe de altă parte, însă, mă gândesc c-ar fi păcat ca o istorie atât de frumoasă să se încheie atât de banal.

Consider că locul artiștilor stradali este în centrul istoric, aproape de turiști și de inima burgului, nu prin zonele adiacente îndepărtate. În multe orașe din țară se poate cânta pe pietonala principală, de exemplu în Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța (…)”, spune sibianul.

Prin această petiție, artistul își dorește să facă o schimbare și cere Comisiei de Avizare a Cererilor de organizare a Adunărilor Publice din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sibiu să îi aprobe din nou autorizația pentru un loc de cântat pe pietonala „Nicolae Bălcescu”, în zona Farmaciei 24. Petiția online poate fi semnată aici.