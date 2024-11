gala caritabilă ”simțim împreună”: e nevoie de 25.000 de euro pentru o cameră de terapie senzorială la spitalul de psihiatrie din sibiu

Asociația pentru Copil și Familie HEART, în parteneriat cu Asociația Spitalului de Psihiatrie „Dr. Gh. Preda” Sibiu, Baby Care Sibiu și Maini Unite, organizează cea de-a treia ediție a Galei caritabile „Simțim Împreună”, pe 15 noiembrie 2024, ora 18:00, la Royal Ballroom Hilton Sibiu.

Scopul galei „Simțim Împreună” este acela de a strânge suma de 25.000 de euro, necesară pentru dotarea unei camere de terapie senzorială în cadrul Secției de Psihiatrie Pediatrică a Spitalului Clinic de Psihiatrie „Gheorghe Preda” Sibiu.

„Terapia de stimulare senzoriala face parte din recuperarea pacientilor diagnosticati cu tulburare din spectrul autist, ADHD sau a celor cu deficite senzoriale. Camera de terapie senzoriala necesita un spatiu dedicat unde sa se poata utiliza diferite metode de terapie senzoriala (prin: lumina, vibratie, muzica, atingere) cu scopul de a reduce modificarile de perceptie regasite in plan senzorial auditiv, tactil, vizual, olfactiv sau gustativ. Adesea hiperesteziile experimentate de catre pacienti ii determina sa se angajeze in comportamente neadecvate sau ii distrag de la activitatile educative. Terapiile senzoriale au un impact pozitiv asupra cresterii volumului de atentie cat si in dezvoltarea unor comportamente dezirabile.”, a declarat Dr. Gabor-Soos Elena-Andra, Medic specialist psihiatrie pediatrică.

„Închideți ochii și imaginați-vă cum ar fi să trăiți într-o lume plină de zgomote asurzitoare și lumini orbitoare, unde simțurile vă sunt copleșite în fiecare clipă. Așa se simt copiii cu TSA și ADHD, iar prin intermediul galei caritabile vrem să schimbăm asta. Ne-am propus să le dotăm o cameră adaptată nevoilor lor, unde să se poată juca și simți bine! Acolo vor avea lumini care se schimbă, un fotoliu care vibrează, o podea care se aprinde și multe alte lucruri interesante. Toate acestea îi vor ajuta să se liniștească și să se acomodeze mai ușor la lumea din jur. Suntem conștienți că 25.000 de euro înseamnă mult ca sumă, dar suntem siguri că împreună vom reuși și de această dată”, a declarat Liliana Tempean, președintele Asociației pentru Copil și Familie HEART.

Seara va fi animată de un program artistic special, cu momente susținute de artiști locali, cum ar fi Mariana Anghel, Maria Martinelli (A.R.I.A), Mihai Vandra, Claudia Trif, Rise Up Academy of Dance. Prezentarea evenimentului va fi asigurată de Andreea Bogdan.

Participarea la eveniment se face pe bază de donație în valoare de 350 lei/persoană. Donațiile și sponsorizările din partea companiilor pot fi efectuate în contul Asociației pentru Copil și Familie Heart: RO16INGB0000999907913786, deschis la Banca ING Bank.

Asociația pentru Copil și Familie HEART mulțumește partenerilor și sponsorilor pentru susținerea acordată în organizarea Galei caritabile „Simțim Împreună”.

Informații și contact: Liliana Tempean – 40 746 937 154

Facebook: Asociația pentru copil și familie HEART