fc hermannstadt are oficial încă un ianis la echipă. a debutat cu craiova și e tare mândru (video)

La doar 18 ani, Ianis Gândilă a debutat în Superliga la FC Hermannstadt, în meciul pierdut de sibieni în Bănie, 1-3 cu Universitatea Craiova.

Mijlocașul central Ianis Gândilă mai jucase 28 de minute pentru FC Hermannstadt în meciul de Cupa României de la Focșani, câștigat de sibieni cu 3-0. Însă, în finalul jocului de Superliga de la Craiova, la scorul de 3-1 pentru olteni, antrenorul Marius Măldărășanu i-a dat șansa juniorului să debuteze și în prima ligă, un imbold pentru viitor.

Ianis Gândilă a povestit clipele și emoțiile de debut în Superliga, într-un interviu acordat pentru paginile oficiale ale clubului FC Hermannnstadt.

”Mă bucur că am reușit să debutez în Superliga, o vom scoate la capăt și va fi bine. A fost un sentiment foarte frumos la debut, mai ales că a fost pe Ion Oblemenco, este un stadion foarte frumos și Craiova are o echipă frumoasă. Am simțit mândrie, am avut ceva emoții, dar mă bucur că am debutat. Imediat după debut am sunat la familia mea, ea a fost mereu alături de mine, chiar și în momente mai puțin bune și am vrut să ne bucurăm împreună, a fost ceva remarcabil, chiar dacă rezultatul nu a fost favorabil. Îmi doresc să prind cât mai multe minute în Superliga și în Cupă, iar din punct de vedere al echipei, este doar un moment mai prost, cu siguranță nu ne este locul acolo. Avem un lot valoros, avem jucători cu experiență, care au evoluat la echipe mari, este un moment mai rău pentru noi, dar sunt convins că ne vom reveni, poate chiar de la meciul următor, cu U Cluj” a spus Ianis Gândilă.

”Visul meu e să joc la Manchester”

Jucătorul de la FC Hermannstadt este încă elev în clasa a 12-a, la Liceul Onisifor Ghibu și se pregătește de bacalaureat. ”Idolul meu este Messi, mă trezeam pentru el la 4 dimineața, să văd Argentina. Îl urmăresc în continuare foarte mult și îmi doresc pe viitor să pot sta de vorbă cu el. Îmi place mult Barcelona, dar visul meu e să joc la Manchester United, ”Teatrul Viselor” este un stadion superb. Nu e ușor și la școală și la antrenamente, am și mediații, dar mă împart între ele, mă odihnesc foarte bine, asta este foarte important pentru un sportiv. Îmi doresc să reușesc în fotbal” a mai spus Ianis Gândilă.

Academia RB Leipzig i-a insuflat mentalitatea de învingător

Ca junior, Ianis a petrecut o bună perioadă la Academia RB Leipzig, club înființat în 2009 și care joacă în Bundesliga din 2016. ”Am fost la RB Leipzig, a fost o experiență de neuitat pentru mine, care m-a ajutat mult în timp să evoluez, să îmi dau seama ce se întâmplă în afara țării. Atunci am crescut mult, am fost monitorizat de ei, cu ajutorul lui Cătălin Popa am ajuns acolo, am stat o perioadă bună în Academie. Mentalitatea lor este una de învingător, orice joci, și tenis cu piciorul la final de antrenament, toată lumea vroia să câștige, toți își doreau să plece acasă învingători. În Germania se pune mult accent pe așa ceva, foarte mult am învățat acolo să acest spirit competitiv și această mentalitate de învingător” a povestit mijlocașul orginar din Sibiu.

După 7 eșecuri consecutive, FC Hermannstadt a căzut pe ultimul loc în Superliga, cu 13 puncte din 16 jocuri și și-a asigurat deja un loc de play-out, unde va lupta pentru evitarea retrogradării. Următorul joc al sibienilor este programat pe 23 noiembrie, pe noua arenă din parcul ”Sub Arini”, contra U Cluj.