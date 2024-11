sibianul victor cornea are un nou partener. s-au înscris la un turneu din franța

Tenismenul sibian Victor Cornea (31 ani) s-a înscris la startul primei ediții a turneului ATP challeneger de dublu de la Lyon Decines, unde va face pereche în premieră cu Romain Arneodo (Monaco).

Victor Cornea revine miercuri în competiție după o săptămână de pauză. Sibianul face pereche la startul turneului challenger 75 de la Décines-Charpieu (Lyon) cu monegascul Romain Arneodo (32 ani).

Victor Cornea este pe locul 90 în clasamentul ATP la dublu, în timp ce partenerul său este ceva mai bine clasat în acest top, pe 73.

Perechea Cornea / Arneodo este favorita numărul 3 a turneului challanger de la Lyon, unde proba de dublu a debutat marți. Românul și monegascul vor juca miercuri în primul tur contra francezilor G. Blancaneaux / L. Sanchez.

Turneul este organizat de compania All in Events, condusă de foștii tenismeni Jo-Wilfried Tsonga și Sébastien Grosjean și se va disputa în Clubul All in Country din Lyon-Décines, inaugurat în urmă cu un an.

Ultima apariție pe terenul de tenis a sibianului a fost pe 4 noiembrie, la turneul de la Belgrad, unde a pierdut din primul tur alături de perechea sa de atunci, italianul Luciano Darderi.