sibiul intră în spiritul sărbătorilor. liftul fermecat și santa land, principalele atracții de la târgul de crăciun începând de vineri

Sibiu redevine Capitala Crăciunului, vineri, 15 noiembrie, de la ora 18:30, când luminile festive vor străluci în bradul de Crăciun și în întreaga Piața Mare.

Sub tema Christmas Unboxed, Târgul de Crăciun din Sibiu oferă o experiență completă de iarnă, cu atracții memorabile pentru toate vârstele. Cele 120 de căsuțe vor întâmpina vizitatorii cu delicii pentru toate gusturile – de la cozonac tradițional, la ciocolata Dubai – și o varietate de suveniruri și cadouri speciale.

Deschiderea festivă este marcată de spectacolul „Magia de Crăciun” și invită atmosfera de sărbătoare, care va cuprinde centrul istoric până pe 5 ianuarie. Ediția cu numărul 17 a Târgului de Crăciun din Sibiu începe cu un spectacol despre spiridușii care încearcă să aprindă bradul de Crăciun cu ajutorul dorințelor din inimile copiilor. Publicul va fi invitat să-și pună dorințe și să participe la aprinderea bradului, dar și să cânte împreună cele mai îndrăgite colinde.

Curse speciale cu Sibiu Christmas Shuttle

Evenimentul care a transformat orașul Sibiu în Capitala Crăciunului în România aduce spiritul Sărbătorilor pentru sutele de mii de vizitatori și turiști care sunt așteptați la această ediție. Anul acesta, plimbarea la Târgul de Crăciun din Sibiu se extinde și în Piața Mică și Piața Huet, unde există o serie de activități create pentru toate vârstele și gusturile.

Anul acesta, terasa panoramică, punctul central al Pieței Mari, este decorată de Florăria Iris, sub atenta îndrumare a celui mai premiat florist român pe plan internațional, Nicu Bocancea, în parteneriat cu brandul Ferrero Rocher, care luminează clipele speciale de la Târgul de Crăciun din Sibiu pentru al treilea an consecutiv.

Căsuța lui Moș Crăciun cu Liftul Fermecat este una dintre noile atracții, unde vizitatorii vor fi transportați într-o lume magică: acasă la Moș Crăciun. În casa amenajată ca în povești, cei mici vor avea ocazia să-și exprime dorințele pentru Crăciun, să-și facă poze și să-l întâlnească pe Moș Crăciun. O altă experiență nouă va fi accesată în Piața Mică, unde a fost amplasată o cabană din lemn masiv, cu specific autentic tirolez, construită într-un atelier din Austria. Întinsă pe 150 de metri pătrați, oferă o atmosferă de apres-ski pentru cei care caută un loc mai liniștit și călduros. Tot în Piața Mică se deschide și Santa’s Land, unde sunt incluse atracțiile pentru copii precum trenulețul și caruselul, dar și proiecțiile colorate pe clădirile istorice.

Anul acesta, Târgul de Crăciun din Sibiu organizează primele curse de autocar cu Sibiu Christmas Shuttle, care vor traversa Valea Oltului pentru a aduce iubitorii de Crăciun din București la Sibiu. Cursele vor pleca din București în primele două weekend-uri din decembrie. Mai multe detalii despre date și bilete se găsesc pe website-ul oficial al târgului.

Traseul Crăciunului în piețele Sibiului

„Redeschidem Capitala Crăciunului în România pe 15 noiembrie și readucem spiritul sărbătorilor, de care avem nevoie atât de mult în această perioadă. Ne place să ne provocăm în fiecare an, să aducem experiențe noi și să rafinăm ce avem deja. Extinderea în Piața Huet și Piața Mică vine ca o urmare firească pentru că am crescut suficient cât să creăm un traseu al Crăciunului, cu zone amenajate pentru toate gusturile. De asemenea, ne-am asigurat că portofoliul de expozanți din acest an să ofere diversitatea cu care am obișnuit”, spune Andrei Drăgan Răduleț, organizatorul Târgului de Crăciun din Sibiu din 2009, de la prima ediție.

În prima săptămână se redeschide și Atelierul lui Moș Crăciun, primul workshop având tema „Lumânărar de Crăciun”. În zilele de sâmbătă și duminică, atelierul poate fi vizitat fără programare, iar părinții îi pot lăsa pe cei mici pentru o activitate interesantă timp de o oră. Programul atelierului de luni până vineri este destinat școlilor și grădinițelor, pe bază de programare on-line.

Târgul va putea fi vizitat zilnic până la 5 ianuarie. De luni până vineri, căsuțele expozanților sunt deschise între 11:00 și 22:00, iar sâmbătă și duminică, programul începe la 10:00 și se termină la 22:00, cu garanția că în acest interval toate căsuțele sunt deschise.

Platformă pentru afaceri locale

Printre cei 120 de expozanți care vor deschide vineri seară se numără și participanți internaționali precum Due In Uno, un artizan din Sicilia care aduce o varietate de produse tradiționale dulci pe bază de fistic. Evenimentul de la Sibiu a devenit, în timp, o platformă pentru afaceri locale, antreprenori, artiști și artizani. Printre aceștia, se numără Lullula, un atelier sibian de creație, care aduce culoare și originalitate cu produsele sale create manual, de la căni pictate, seturi de ceai, cuiere și lămpi de aromaterapie, sau AleArtizan care realizează păpuși din macrame și tablouri unice. Vizitatorii vor avea ocazia să observe măiestria cu care artista construiește o lume în miniatură folosind doar ață. Artista Nana Bledea vine cu produse tradiționale din ceramică, lucrate manual, cu tematică de Crăciun, la căsuța Arta Olăritului.

Artizanatul se regăsește și în oferta gastronomică, care include produse tradiționale precum cozonaci și plăcinte pe lespede, dar și preparate în vogă, precum tagliatelle din clătite și alte produse din ciocolată. În Piața Mare, este inaugurată o terasă special amenajată sub cupola de lumini, unde vizitatorii se pot așeza și se pot bucura de bunătățile calde de la târg.

Târgul de Crăciun din Sibiu este parte a Agendei Culturale a Municipiului Sibiu.