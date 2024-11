topul proiectelor sustenabile care ar trebui sa aducă turiștii la sibiu. care sunt cele mai interesante (video foto)

Un concurs destinat scrierii de planuri de afaceri în domeniul turismului și-a desfășurat a treia etapă la Sibiu, în cadrul proiectului european denumit Look Up, dedicat susținerii afacerilor mici în lupta pentru tranziția ecologică și sustenabilitate.

Please enable JavaScript play-sharp-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Proiectul este finanțat de Comisia Europeană și implică o colaborare între experți în turism din România, Spania și Finlanda, cu scopul de a încuraja soluții inovatoare și sustenabile pentru turism în zonele menționate.

Evenimentul, desfășurat în Sala Oglinzilor a Forumului German din Sibiu, a reunit antreprenori din turismul local, care au participat alături de partenerii europeni pentru a explora noi direcții de dezvoltare ecologică. „În total, 100 de afaceri sunt susținute prin acest program din cele trei țări și am avut două componente: tranziție spre sustenabilitate și inovație. Fiecare dintre ei, în contextul în care s-a aflat, a încercat să găsească noi soluții la problemele cu care se confrunta în fiecare zonă în parte. 33 sunt din România, 28 din județul Sibiu” a explicat Simina Manea, Director Executiv al Asociației Județeane de Turism din Sibiu.

Programul finanțează afaceri mici, majoritatea fiind unități de cazare, agenții de turism, organizatori de evenimente gastronomice și platforme de rezervare. Participanții primesc sprijin financiar de până la 8.800 de euro pentru implementarea planurilor de tranziție ecologică și sunt ghidați de mentori pentru a-și adapta afacerea către sustenabilitate.

Sprijin european pentru afacerile mici din Sibiu

În cadrul evenimentului, două beneficiare din Sibiu au prezentat inițiative inovatoare. Spre exemplu, Claudia Popelca a lansat conceptul de Astro Turism, o nișă unică în județul Sibiu. „Există persoane cărora, spre exemplu, le este frică sau nu doresc să meargă pe timp de noapte să observe cerul, așa că le oferim posibilitatea să facă observații solare pe timp de zi și, bineînțeles, să afle mult mai multe informații despre misterele cerului și pe timp de zi, dar și pe timp de noapte. Ulterior, în cadrul programului Look Up, am avut oportunitatea să descoperim mult mai profund ceea ce au colegii noștri în Finlanda și în Spania, ca și ca parte de Astro Turism. Ne ajută să dezvoltăm acest segment mult mai profund.” a explicat Claudia de la Step by Step Travel . Aceasta și-a propus să atragă nu doar turiști români, ci și străini, consolidând astfel potențialul turismului de nișă din regiune.

Pe de altă parte, Adela Dadu se axează în special pe un „turism al stării de bine” (well-being tourism), axat pe experiențe intime de reconectare cu natura și comunitățile locale. „Am dezvoltat acest concept de turism în care mergem mai mult pe experiențe, în care încercăm tot felul de drumeții simple cu elemente de meditație, terapie în pădure sau ceea ce se numește forest passing, chiar exerciții simple de yoga, integrare în comunități prin ateliere, prin conversații, prin dialog cu comunitățile locale și experiențe gastronomice. Prin toate acestea am încercat să aducem oamenii mai aproape de ei înșiși și de tot ceea ce înseamnă acest turism de stare de bine, pentru că am observat că mulți călătoresc și asta mi-au și confirmat, că își doresc evadarea pentru câteva zile din cotidian, din problemele lor” a spus Adela Dadu, de la Transylvania Guide.

Sibianca a subliniat că inițiativa promovează sustenabilitatea, evitând activitățile care ar putea afecta ecosistemele naturale, cum ar fi aducerea animalelor de companie în habitatele sălbatice. De altfel, o experiență în acest sens pentru o tură de o zi ce include o drumeție, activități în natură de observare și o masă la un punct gastronomic local sau o degustare poate ajunge la 200-250 de euro.

Afacerile din alte țări, centrate pe conceptul de „stargazing”

În Kuusamo, Finlanda, o companie nouă de ecoturism numită Wild Out organizează excursii de o zi care îmbină activități tradiționale, cum ar fi ateliere de construcție a căsuțelor pentru păsări, cu experiențe gastronomice bazate pe produse locale. Lansată de Tomasz Bogacz și partenera lui, Theresa Rauma, compania promovează turismul regenerativ și sustenabilitatea, oferind o experiență unică turiștilor, care lasă un impact pozitiv asupra naturii.

Participanții își construiesc căsuțele pentru păsări din materiale reciclate, având ocazia să aleagă locul în care acestea vor fi amplasate. Mulțumită proiectului Look Up, Wild Out a creat o hartă interactivă unde turiștii pot urmări efectul acțiunilor lor asupra mediului, monitorizând activitățile de cuibărit și de întreținere ale căsuțelor.

De la lansarea inițiativei, peste 30 de căsuțe pentru păsări au fost amplasate în zonă, fiecare contribuind la regenerarea ecosistemului local și consolidând parteneriatul cu comunitatea locală.

În nordul regiunii Extremadura, Spania, într-un mic sat cu doar 11 locuitori, numit Trevejo, Daniel conduce singurul bar local și se confruntă cu provocări legate de depopulare și presiunea industriei miniere de litiu asupra resurselor naturale. Situat într-o zonă împădurită, „cu ape curate și un peisaj deosebit”, satul își propune să dezvolte turismul ca o alternativă sustenabilă și o metodă de a combate expansiunea minieră care ar putea distruge potențialul turistic al locului.

Prin intermediul proiectului Look Up, Daniel aduce împreună operatori locali din Trevejo pentru a promova experiențe de observare a stelelor și nu numai, conectând locații de cazare și restaurante pentru a întări turismul în această destinație unică. Colaborarea cu parteneri din Finlanda și România a oferit oportunitatea de a dezvolta mai departe comunitatea și de a valorifica frumusețea cerului senin din timpul verii, potrivit acestuia.

În inima Pirineilor catalani, Anna și soțul ei conduc o afacere de familie, o casă rurală izolată, alimentată complet cu energie regenerabilă, fără conexiuni la rețeaua de electricitate sau apă curentă. Această casă oferă o experiență unică, potrivit acesteia, fiind destinată activităților de grup, precum yoga, alpinism și drumeții.

Prin proiectul Look Up, Anna lansează o nouă inițiativă denumită „Vultures and Stars” – o experiență turistică imersivă, axată pe sustenabilitate, care combină activități în natură cu educație ecologică. Vizitatorii nu doar că participă la sesiuni de observare a stelelor și păsărilor, dar sunt și implicați în activități de grădinărit ecologic, proiecte de permacultură și dobândesc cunoștințe despre energiile regenerabile. Atmosfera de familie, accentul pe sustenabilitate și conexiunea directă cu natura transformă această inițiativă într-o experiență educativă și relaxantă, menită să inspire și să apropie oamenii de un mod de viață responsabil față de mediu.

Beretta, fondatoarea companiei My Trail Moon din Finlanda, organizează tururi de observație a stelelor cu rachete de zăpadă, aproape de Cercul Arctic, atrăgând turiști internaționali dornici să exploreze cerul nordic în condițiile unice de iarnă. Tururile de observație se concentrează exclusiv pe sezonul de iarnă, oferind o experiență autentică, unde micile grupuri de până la opt persoane pot admira constelațiile sub ghidarea atentă a echipei de experți locali.

În cadrul acestui proiect, Beretta a avut ocazia de a schimba idei cu alte companii similare, găsind noi soluții și bune practici. Serviciile My Trail Moon sunt personalizate în funcție de dorințele fiecărui grup, de la excursii de câteva ore până la sesiuni de șase zile dedicate fotografilor. Cu o abordare care valorizează grupurile mici și experiențele intime, Beretta speră să atragă cât mai mulți turiști internaționali în sezonul următor, inclusiv din România.