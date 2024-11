centrul de artă contemporană și expoziții de la mănăstirea ursulinelor și catacombele sibiului vor putea fi vizitate în continuare

Mănăstirea Ursulinelor a fost preluată temporar de Muzeul Național Brukenthal pentru organizarea SCAF – Festivalul Internațional de Artă Contemporană.

Contractul a fost încheiat pe o perioadă determinată. În urma colaborării foarte bune dintre Muzeul Național Brukenthal și Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia – proprietarul clădirii, a fost semnată o prelungire a perioadei de împrumut. Astfel că, vizitele la expozițiile din clădirea Mănăstirii Ursulinelor și a catacombelor vor continua până în luna aprilie 2025.

„În urma colaborării foarte bune cu Arhiepiscopia Romano-Catolică din Alba Iulia, am propus ca perioada inițială a contractului (10 noiembrie 2024) să fie prelungită cu încă 6 luni. Așadar vizitatorii se pot bucura în continuare de expozițiile pe care le vom organiza în acest spațiu al fostei mănăstirii și a Colegiului Pedagogic din Sibiu. Totodată, vor putea vizita, în același program, zilnic la orele 12, 15, 17 criptele mănăstirii Ursulinelor. Este un pas în forță de a merge înainte și de a face tot ce ne stă în putere ca acest spațiu să devină încet-încet un spațiu cultural. Este un spațiu atât de necesar Muzeului Național Brukenthal, o instituție muzeală de top care din păcate în ultima vreme a fost cea mai văduvită instituție culturală din Sibiu! Avem o activitate intensă, fiind cel mai activ muzeu în ceea ce privește colaborările muzeale din țară însă avem nevoie de alte spații, modernizări, personal etc. Avem o colecție importantă care deocamdată stă în depozite, nu s-a reușit până acum să deschidem un muzeu al orașului, iar spațiile de restaurare și conservare ale Muzeului au nevoie de condiții speciale, mai ales că activitatea Laboratorului de restaurare a crescut. De asemenea, avem nevoie de spații de depozitare. De exemplu, anul acesta am achiziționat cu sprijinul doamnei Raluca Turcan, ministrul Culturii, peste 35 de opere de artă (pictură, sculptură, grafică) care au nevoi de expunere și apoi depozitare. Sperăm ca viitorul Muzeului Național Brukenthal să fie unul armonios și luminos așa cum este și activitatea desfășurată de colegii mei. Mulțumesc Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Alba-Iulia pentru deschidere și înțelegere”, a declarat Alexandru Constantin Chituță, managerul Muzeului Național Brukenthal.

Biletele pentru vizitarea catacombelor se pot achiziționa de la casieria Palatului Brukenthal, casieria Mănăstirii Ursulinelor sau online:

https://www.iabilet.ro/bilete-sibiu-catacombele-sibiului…/