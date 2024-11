csc șelimbăr l-a demis pe antrenorul constantin schumacher

Echipa de Liga 2 CSC 1599 Șelimbăr a anunțat miercuri despărțirea de antrenorul Constantin Schumacher, după doar cinci luni de activitate.

”Călăreții roșii” au pierdut ultimele două jocuri în Liga 2, 0-2 în deplasare cu Metalul Buzău și 0-3 la Cisnădie cu CSM Reșița și au căzut pe locul 18 în clasament, cu doar 10 puncte din 12 meciuri. Conducerea clubului a decis să se despartă de antrenorul Constantin Schumacher, adus în vară de la CS Mioveni.

CITEȘTE ȘI: CSC Șelimbăr caută un director general pentru club. A scos postul la concurs

”Echipa va ieși din zona retrogradării”

Antrenorul Constantin Schumacher regretă ocaziile ratate de echipa sa în acest sezon și care ar fi putut aduce mai multe puncte, dacă erau concretizate.

”A fost o despărțire amiabilă, dacă nu am câștigat ultimele 2 meciuri, era normal. Acum este pauză, se poate aduce alt antrenor să schimbe ceva, eu le mulțumesc tuturor, jucătorilor, colaboratorilor și conducerii pentru tot sprijinul. Îmi pare rău că nu avem mai multe puncte, în multe meciuri am pierdut nemeritat, chiar dacă am avut multe ocazii, dar am jucat bine. Poate în ultimele două meciuri, echipa nu a jucat la același nivel. Sunt mulțumit de jucători, sunt sigur că Șelimbăr poate să iasă din această zonă, campionatul este strâns, dacă legi două victorii urci în clasament. Urmează și meciuri accesibile” a declarat Schumacher pentru Ora de Sibiu.