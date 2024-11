medieșeancă în cursa pentru „survivor românia”. alexia are nevoie de cât mai multe voturi ca să se califice

Alexia Preda, o tânără din Mediaș, este la un pas de a-și îndeplini visul de a participa la emisiunea „Survivor.” Aceasta a trecut deja printr-o serie de probe sportive și interviuri pentru a ajunge în competiție și acum cere sprijinul sibienilor și al medieșenilor pentru a putea continua drumul spre Republica Dominicană.

Participarea la „Survivor” este una dintre cele mai mari dorințe ale tinerei din Mediaș. „Mi-a venit ideea acum trei ani, pe când aveam 18 ani. M-am uitat la emisiune și am visat să ajung acolo. Deși mi-am dorit de mult, doar anul acesta am avut norocul să ajung atât de departe. Am trecut prin multe probe sportive și interviuri și am ajuns în acest punct important,” spune Alexia, hotărâtă să continue lupta.

Alexia va putea fi susținută luni de fanii ei atunci când va participa la o probă sportivă în cadrul emisiunii „La Măruță”, de la ora 15.00. Ea va concura alături de alți șase participanți, iar câștigătorul probei va obține imunitate, în timp ce ceilalți vor intra la votul publicului. Alte probe vor avea loc miercuri și joi, în aceeași formulă, pentru a determina cine va obține imunitate și cine va avea nevoie de sprijinul publicului. Rezultatele finale vor fi anunțate pe 29 noiembrie, când se va afla cine va face parte din echipa „Survivor.”

Absolventă a Liceului Axente Sever din Mediaș și studentă la Facultatea de Educație Fizică din Cluj, Alexia este și antrenoare de tenis de câmp. Participarea la „Survivor” ar fi un pas important în drumul său: „Este visul meu să ajung la Survivor și, dacă voi reuși, îmi voi îngheța anul de facultate,” a adăugat ea.

Alexia îi încurajează pe sibieni și medieșeni să o susțină, mai ales dacă va ajunge la votul publicului, astfel încât să poată merge mai departe în competiție și să participe „Survivor”.