mircea geoană, conferință de presă la sibiu: „dacă intru cu simion sau cu ciolacu în turul 2, voi câștiga” (video)

Mircea Geoană a spus, miercuri, într-o conferință de presă la Sibiu, că are șanse mari să ajungă în turul 2. Dacă se va întâmpla asta, el este încrezător că va câștiga alegerile, oricare ar fi contracandidatul lui.

„Dacă voi intra în turul 2, fie cu Simion, fie cu Ciolacu, voi câștiga. (…) Fac un ultim apel de la Sibiu pentru Ciolacu și pentru Ciucă. Veniți la dezbateri, nu fugiți, nu vă fie teamă să vă arătați în fața poporului român. De ani de zile n-am mai avut dezbateri. Așa că fac un apel pentru toți contracandidații, mai ales cei cu șanse, să vină la dezbateri. Eu voi răspunde pozitiv, e normal ca românii și româncele să vadă ce știu, ce pot și cum văd viitorul candidații”, a spus Mircea Geoană, candidat independent la Președinția României.

Mircea Geoană a mai declarat că, în prezent, în sondaje, se află pe locul al treilea, după Marcel Ciolacu (PSD) și George Simion (AUR). „Va fi un drum foarte greu. În clipa de față, pe ce înseamnă măsurătoare serioasă, pe primele două locuri se află domnii Ciolacu și Simion, iar eu sunt imediat pe locul 3. Cred că putem recupera această diferență. Există un număr uriaș de indeciși care își vor forma opinia în ultimele zile și mă bazez pe aceste voturi. Și ce nu măsoară nimeni este diaspora, au înclinat balanța de multe ori și le spun să vină la vot în primul tur, căci finala se joacă în primul tur”, a spus Geoană la Sibiu.

Cum va convinge sibienii să îl voteze

Mircea Geoană mizează pe faptul că sibienii apreciază competența și seriozitate. A fost primit cu „căldură” la Sibiu și speră că oamenii îl vor vota.

„Ce am simțit eu în contactul cu sibienii este doar deschidere și căldură și intenție de vot. Sper să fie adevărat. Cred că sibienii și ardelenii în general apreciază competența și seriozitate. Cred că un președinte independent este transideologic. În trecut am fost șef la PSD, nu mă ascund, dar azi sunt un om liber. După ce am ieșit din politică, după 5 ani la NATO, sunt capabil să reprezint toate segmentele. (…) Am elemente de stânga când e vorba de luptă împotriva sărăciei, nu am cum să nu fiu social când vă asta. Știu că dacă nu ești liberal în economie, nu ai cum să faci rost de bani. Știu că există și alte curente (…) progresiste, iar președintele nu trebuie să le nege. Pentru anumit public trecutul meu de la PSD poate mai contează, dar celor care se uită la acest argument le spun că există și un contraargument (…) E de preferat un președinte care știe mecanica puterii în România și nu poate fi păcălit de aceste partide. Nu poți să vinzi castraveți unui grădinar. Am fost și eu în jocul ăla și le cam știu”, a spus Geoană.