urs imens văzut la intrarea în sibiu. a traversat drumul prin fața mașinilor

Un incident îngrijorător a avut loc în această dimineață în zona Pădurii Dumbrava, când un urs de dimensiuni impresionante a traversat drumul în apropierea pistei de biciclete, îndreptându-se spre pădure. Incidentul a fost semnalat de Bianca, o locuitoare din Rășinari, care se afla în drum spre Sibiu cu fetița sa.

Pe 13 noiembrie, în jurul orei 07:25, Bianca a observat ursul când se apropia de intersecția dintre Cisnădioara și Sibiu. „Eu locuiesc în Rășinari și mergeam spre Sibiu. În fața mea era un autobuz, iar ursul a trecut drumul chiar în fața acestuia și s-a îndreptat spre pădurea Dumbrava. Era imens… A trecut peste pista de biciclete și a dispărut în pădure,” a declarat Bianca pentru Ora de Sibiu.

Pericol pentru cei care tranzitează zona

Bianca și-a exprimat îngrijorarea pentru siguranța celor care folosesc frecvent această rută, inclusiv mulți copii și bicicliști. „Nu am făcut nicio poză, pentru că nu am reușit în acea dimineață, și apoi am avut niște ședințe. M-am gândit mult la faptul că pe acolo trec mulți oameni care fac jogging, merg cu bicicleta și, Doamne ferește, dacă atacă pe cineva, mai ales un copil…”, a spus ea.

Deși a fost martora unei situații care poate fi considerată periculoasă, Bianca a ezitat să anunțe autoritățile, neavând o dovadă concretă a întâlnirii. „Nu am semnalat nimic autorităților, pentru că mi-a fost teamă că nu mă vor lua în serios, neavând dovezi clare, dar acum îmi pare rău. Mă simt vinovată că poate ursul va reveni în zona populată și ar putea să atace pe cineva,” a mărturisit aceasta.

Un incident care ridică semne de întrebare

Întâlnirea cu ursul a surprins-o atât pe Bianca, cât și pe ceilalți șoferi aflați în zonă. „După ce a traversat drumul, a rămas pe loc și se uita la mașini. Până când am plecat de acolo, nu părea că ar vrea să plece și el. Am fost foarte speriată, mai ales că eram cu fetița mea în mașină și nu găseam telefonul. M-am rugat să fie toată lumea în siguranță,” a mai spus Bianca.

