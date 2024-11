patru zile pline de magie si spectacole pentru copii la teatrul ”gong”

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă în perioada 20 – 24 noiembrie o selecție specială de spectacole pentru copii, sub egida „Sibiu Magic Show”. Programul din acest an constă în 12 reprezentații ce îmbină teatrul cu elemente din circ și arta magiei.

Sibiu Magic Show este un festival unic în România, cu un program de divertisment de înaltă ținută artistică dedicat întregii familii. Pornind de la spectacole ce jonglează cu vizibilul și invizibilul, într-o serie surprinzătoare cu numere de iluzionism, scamatorii, levitație, prestidigitație, clovnerie, dar și elemente de circ, selecția din acest an aduce pentru prima dată în istoria programului spectacole ce au loc în sălile de clasă.

„Misterele Magiei” este unul dintre cele mai apreciate spectacole de magie pentru copii, din România. Spectacolul de la Sibiu, susținut de Magicianul Christianis, vă va introduce într-o lume fantastică care surprinde prin apariții și dispariții misterioase, iluzii comice și multiplicări. Cu ajutorul micilor voluntari din sală, Magicianul Christianis își dezvăluie arta spre uimirea și amuzamentul publicului. Cele două reprezentații ale spectacolului sunt programate joi, 20 noiembrie, de la orele 11:00 și 18:00. Spectacolul are o durată de aproximativ o oră și este recomandat copiilor cu vârsta peste 4 ani.

Teatro Blu Magic vine pentru prima dată pe scena de la „Gong”. Primul spectacol din program își găsește inspirația în povestea lui Lewis Carol. „Alice în țara magică” e o montare exaltantă în care magia, povestea și misterul se împletesc perfect pentru a ține spectatorii cu sufletul la gură! Alice trebuie să ajungă cât se poate de repede la Regina de Cupă, iar singurul care ar putea s-o ajute este Pălărierul Nebun. Spectacolul are o durată de aproximativ o oră și este recomandat copiilor cu vârsta peste 4 ani. „Alice în țara magică” va fi prezentat la Sibiu vineri, 22 noiembrie, de la ora 11:00.

Cea de-a doua producție a celor de la Teatro Blue Magic este tot un spectacol interactiv, dar dezvoltat sub forma unui experiment. „Laboratorul fermecat” îi aduce pe scenă pe Profesorul Magician împreună cu asistenta sa Roboțica Bip, într-o aventură carusel cu numere dintre cele mai comice. Situațiile neprevăzute apar la orice pas. Oare toate experimentele magice vor reuși? Spectacolul va avea loc sâmbătă, 23 noiembrie, de la ora 11:00, fiind recomandat copiilor cu vârsta peste 4 ani.

Michaël Gueulette sau „Gromic”, așa cum e cunoscut în toată lumea, adduce la Sibiu un spectacol înduioșător, inspirat din lumea magicienilor și a clovnilor. Gromic e un belgian ce trăiește în Spania și, deși, vorbește șase limbi străine, alege să își prezinte spectacolele fără cuvinte. „O imagine valorează cât o mie de cuvinte. Asta înseamnă că pot comunica cu un grup de oameni dintre cei mai diverși și să trec peste bariera vârstei și a limbajului, doar prin forța gestului. Lucrând fără cuvinte, îmi permite să mă conectez direct la fibra imaginației fiecărui spectator în parte.”, a declarat tânărul artist. Spectacolul pregătit pentru Sibiu are ca inspirație tandrețea râsetelor și propune o incursiune hilară și emoționantă în lumea copilăriei. „Maaagia – the magic of simplicity” va avea două reprezentații sâmbătă, 23 noiembrie, de la ora 18:00 și duminică, 24 noiembrie, de la ora 11:00. Spectacolul este recomandat copiilor cu vârsta peste 7 ani.

Eugenius Magic aduce în sălile de clasă o combinație inovatoare de iluzionism, cu surprize și momente pline de surprize. Aceste reprezentații interactive deschid porțile spre o lume a fanteziei și a posibilităților fără limite. „Magia adevărată este cea care aduce zâmbete și creează amintiri de neuitat”, a adăugat tânărul magician cu origini în Venezuela.

Accesul la oricare din reprezentațiile de mai sus se face pe baza biletelor puse în vânzare online prin teatrulgong.ro sau la sediul Teatrului, de miercuri până vineri între orele 11:00 – 18:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00 sau duminica între orele 10:00 și 14:00. Mai multe detalii despre bilete și acces, puteți găsi în regulamentul afișat pe teatrulgong.ro. Biletele pentru evenimentele prezentate în cadrul Sibiu Magic Show sunt nereturnabile și nu pot fi modificate. Prețul unui bilet este de 24 lei, tarif unic. Anumite reduceri pot fi acordate pentru grupuri organizate peste 20 de spectatori. **

Program Sibiu Magic Show | 20 – 24 noiembrie 2024

miercuri, 20 noiembrie, orele 10:00 & 11:00

spectacol nerecomandat copiilor cu vârsta sub 7 ani

Școala Gimnazială Nr. 2, Sibiu

Spectacolul de Magie și Comedie

cu Eugenius Magic (VEN)

durata: 30 min.

spectacol organizat cu circuit închis

joi, 21 noiembrie, ora 10:00

spectacol nerecomandat copiilor cu vârsta sub 7 ani

Colegiul Național „Octavian Goga”, Sibiu

Spectacolul de Magie și Comedie

cu Eugenius Magic (VEN)

durata: 30 min.

spectacol organizat cu circuit închis

joi, 21 noiembrie, ora 11:00

spectacol nerecomandat copiilor cu vârsta sub 4 ani

Sala Parter

Misterele Magiei

cu Magicianul Christianis (ROM)

durata: 60 min.

preț bilet: 24 lei, tarif unic nereturnabil

joi, 21 noiembrie, ora 14:30

spectacol nerecomandat copiilor cu vârsta sub 7 ani

Științescu HUB, Sibiu

Spectacolul de Magie și Comedie

cu Eugenius Magic (VEN)

durata: 30 min.

spectacol organizat cu circuit închis

joi, 21 noiembrie, ora 18:00

spectacol nerecomandat copiilor cu vârsta sub 4 ani

Sala Parter

Misterele Magiei

cu Magicianul Christianis (ROM)

durata: 60 min.

preț bilet: 24 lei, tarif unic nereturnabil

vineri, 22 noiembrie, orele 09:00 & 10:00

spectacol nerecomandat copiilor cu vârsta sub 7 ani

Liceul de Artă Sibiu

Spectacolul de Magie și Comedie

cu Eugenius Magic (VEN)

durata: 30 min.

spectacol organizat cu circuit închis

vineri, 22 noiembrie, ora 11:00

spectacol nerecomandat copiilor cu vârsta sub 4 ani

Sala Etaj

Alice în Țara… Magică – Teatrul Blu

cu Alice Ioana Șfaițer, Emanuel Florentin și Ayan Florentin (ROM)

durata: 60 min.

preț bilet: 24 lei, tarif unic nereturnabil

sâmbătă, 23 noiembrie, ora 11:00

spectacol nerecomandat copiilor cu vârsta sub 4 ani

Sala Etaj

Laboratorul fermecat – Teatrul Blu

cu Alice Ioana Șfaițer, Emanuel Florentin (ROM)

durata: 60 min.

preț bilet: 24 lei, tarif unic nereturnabil

sâmbătă, 23 noiembrie, ora 18:00

spectacol nerecomandat copiilor cu vârsta sub 7 ani

Sala Parter

Maaagia – The Magic of Simplicity/ Maaagia – Magia Simplității

cu Michaël Gueulette, aka “Gromic” (BEL)

durata: 50 min.

preț bilet: 24 lei, tarif unic nereturnabil

dumincă, 24 noiembrie, ora 11:00

spectacol nerecomandat copiilor cu vârsta sub 4 ani

Sala Parter

The Magomic Show – The Tenderness of Laughter

/ Magomic Show – Râsete Pline de Tandrețe

cu Michaël Gueulette, aka “Gromic” (BEL)

durata: 45 min.

preț bilet: 24 lei, tarif unic nereturnabil