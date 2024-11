primele decizii luate de mircea orlățan în calitate de primar al cisnădiei: „a fost o săptămână intensă”

Mircea Orlățan este noul primar al orașului Cisnădie. Mandatul lui a început în 5 noiembrie și a trecut la treabă. Cetățenii au călcat deja pragul instituției și au venit în audiență.

Mircea Orlățan (USR) a câștigat alegerile din vara acestui an. Și-a preluat mandatul de primar al orașului Cisnădie săptămâna trecută și a trecut la treabă. „Eu, ca primar al orașului Cisnădie, mă angajez în fața dumneavoastră, a consilierilor locali, dar și în fața întregii comunități, că voi veni cu proiecte care să asigure o dezvoltare rațională și echilibrată a orașului. Voi administra orașul în condiții de deplină transparență, iar cetățenii Cisnădiei vor fi respectați așa cum merită”, a transmis Orlățan la preluarea mandatului.

Prima săptămâna la cârma orașului a fost una intensă. Noul primar a primit deja mai mulți cetățeni în audiență și va continua să o facă.

„A fost o săptămână intensă, pentru că deocamdată sunt singur, nu am viceprimar, nu am administrator public. Am luat contact cu oamenii, avem ședințe săptămânale. Am avut prima audiență marți, am avut 10 cauze, au fost probleme punctuale, care țin de cetățeni, unele sunt de interes public. Oamenii vin în special cu lucruri care nu sunt în regulă din punctul lor de vedere. Începem să discutăm cu oamenii, iar în seara aceasta vom avea o nouă audiență. Oamenii se pot înscrie pe site-ul primăriei, îi primim cu drag și apoi îi repartizăm către alte servicii pentru rezolvare”, a spus Mircea Orlățan.

