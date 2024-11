pnl sibiu și-a prezentat candidații pentru alegerile parlamentate. nicolae ciucă, discurs motivațional din mijlocul tinerilor prezenți în sală (video foto)

Vineri seara, la Redal Expo, a avut loc un eveniment important pentru Partidul Național Liberal, în cadrul căruia au fost prezentați candidații PNL Sibiu pentru Alegerile Parlamentare. La eveniment au participat personalități de seamă din PNL, printre care Ministrul Culturii, Raluca Turcan, candidatul la prezidențiale, Nicolae Ciucă, președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, și Ciprian Ștefan, directorul Muzeului ASTRA și candidat la Senat.

Nicolae Ciucă: Tinerii trebuie să fie în față

Nicolae Ciucă a avut o intervenție emoționantă. Candidatul la prezidențiale a subliniat importanța tinerelor generații pentru viitorul României, alegând să susțină discursul din spatele tinerilor liberali de pe scenă, pentru a evidenția rolul lor esențial.

„Am cerut un microfon pentru că am considerat că este bine ca tinerii să fie în față, iar noi, cei din spatele lor, să-i sprijinim. Îmi exprim recunoștința față de Academia Forțelor Terestre din Sibiu, care este un exemplu de excelență în învățământul superior militar. Acest loc, cu profesori de excepție și cu facilități moderne, reprezintă un model pentru învățământul din România. Vă mulțumesc tuturor pentru tot ce ați făcut și faceți pentru Partidul Național Liberal și pentru obiectivele noastre”, a declarat Nicolae Ciucă.

„Ați vorbit de decență. Suntem decenți. Ați vorbit de respect. Știm să respectăm. Ați vorbit de onoare, de demnitate, le avem pe toate acestea, până la un moment dat. Ne aducem aminte că și Mântuitorul, când a intrat în templu, a dărâmat tarabele. Când cineva ne calcă în picioare demnitatea și onoarea le vom răspunde la fel și chiar mai rău. Pentru că ei nu merită să fie judecați de noi deloc. Dar când trădezi un parteneriat, din perspectiva mea, singurul lucru pe care nu îl iert în viață este trădarea. Ei ne-au trădat. Și pentru asta îi vom trata ca atare”, a mai spus Ciucă la Sibiu.

Evenimentul s-a desfășurat într-o atmosferă încărcată de entuziasm, sala fiind plină cu membri PNL, care au aplaudat în repetate rânduri discursurile susținute pe scenă.

Ciprian Ștefan: Cultura – motor al dezvoltării

Ciprian Ștefan, directorul Muzeului ASTRA și candidatul PNL la Senat, a vorbit despre importanța culturii în dezvoltarea comunității. Acesta a subliniat că valorificarea patrimoniului cultural poate transforma România într-o destinație turistică de top.

„Cultura este un pilon esențial pentru dezvoltarea comunității. Prin conservarea și promovarea valorilor noastre culturale, putem construi un viitor sustenabil și prosper. La Muzeul ASTRA am demonstrat că este posibil să folosim patrimoniul pentru a stimula turismul cultural, iar România are resurse imense care nu sunt încă suficient exploatate”, a afirmat Ciprian Ștefan.

Daniela Cîmpean: Realizările PNL sunt evidente

Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, a adus în prim-plan realizările Partidului Național Liberal în județul Sibiu. „Noi, liberalii, nu avem motive să mințim. Avem o istorie de realizări de care trebuie să fim mândri. Am adus în județ investiții semnificative și am sprijinit dezvoltarea infrastructurii. Acestea sunt fapte, nu vorbe. (…)PNL rămâne partidul numărul unu în preferințele sibienilor. Trebuie să îi demascăm pe cei care vor încerca să facă rău nu PNL, ci comunităților de oameni. Când ei vor spune că vor face, noi să le spunem ce am făcut. Și, har Domnului, la Sibiu am făcut!”, a declarat Daniela Cîmpean.

PNL, un partid al decenței

Raluca Turcan, Ministrul Culturii și deputat de Sibiu, a vorbit despre succesul PNL în județul Sibiu, subliniind faptul că organizația liberală este una dintre cele mai puternice din țară. „De mai bine de zece ani, PNL Sibiu are cel mai mare număr de parlamentari și primari, iar asta nu este întâmplător. Aceste realizări se bazează pe încrederea sibienilor și pe munca depusă de fiecare dintre noi”, a spus Turcan.

Ministrul Culturii a subliniat, de asemenea, că decența este o trăsătură definitorie atât a sibienilor, cât și a PNL. „Decența este ceea ce ne definește pe noi, liberalii. Și, tot decența, face din Nicolae Ciucă candidatul ideal pentru funcția de președinte al României”, a adăugat Raluca Turcan.

În timpul discursurilor susținute de Raluca Turcan și Daniela Cîmpean, un incident a avut loc: Adrian Bibu, un membru al PNL, a părăsit sala de conferințe. Motivul plecării sale nu a fost comunicat oficial, iar acest gest a stârnit speculații în rândul participanților.