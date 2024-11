ludovic orban se retrage din cursa pentru alegerile prezidențiale. o susține pe elena lasconi

Ludovic Orban a anunțat luni seara că se retrage din cursa electorală. Acesta o susține pe Elena Lasconi.

În ciuda declarației prin care a confirmat retragerea sa din cursa electorală, numele lui Ludovic Orban va apărea în continuare pe buletinele de vot, deoarece acestea nu mai pot fi modificate.

Orban și-a anunțat decizia de a se retrage din cursa electorală luni seara. „Astăzi, împreună cu colegii mei din alianța forțelor de dreapta, am luat o decizie pe care o consider necesară și indispensabilă pentru sănătatea democrației din România. Astăzi, împreună cu colegii mei, am luat decizia să continuăm campania electorală pentru alegerile prezidențiale, dar această campanie să fie pentru susținerea candidatului Elena Lasconi. Am intrat cu încredere și speranță în această competiție. Susținut de oameni de bună credință, oameni de suflet, oameni care au făcut tot ce este posibil ca să mă ducă în acest punct al competiției. Pe de altă parte, sunt un om realist, sunt un om care știe exact care este situația politică și știe când să facă un pas în lateral sau un pas înapoi. De data asta, consider că este fundamental pentru ca această competiție electorală să dea șansa unui nou început pentru România. Să mă retrag din competiția prezidențială, să îi acord susținerea mea lui Elena Lasconi, pentru că România are nevoie de un nou început. Are nevoie de un aer proaspăt, are nevoie de decență, de bun simț și de o democrație autentică. Mulțumim!”, a spus Orban, potrivit Mediafax.