scriitoare la 12 ani. sofia, fetița din sibiu care a publicat o carte: „a fost distractiv să inventez întâmplări noi”

La doar 12 ani, Sofia Popescu, o fetiță din Sibiu, impresionează prin talentul ei. Micuța a început să scrie povești încă de când avea 9 ani, iar trei ani mai târziu, cuvintele au prins viață într-o carte. „Aventuri în gospodăria prietenilor” este rodul muncii ei.

Într-o lume tot mai grăbită, în care tinerii sunt mai atrași de tehnologie ca oricând, o fetiță din Sibiu alege să marcheze prezentul și să își creeze propriile povești, inspirată din sutele de file răsfoite în primii ani de viață. Sofia Popescu iubește cărțile – îi place să citească și îi place să scrie. Așa a luat naștere „Aventuri în gospodăria prietenelor”.

„Mi-a plăcut mult să scriu această carte pentru că a fost distractiv pentru mine să inventez întâmplări noi prin gospodăria prietenelor. Sper să fie o bucurie și pentru cititori să descopere aventurile celor șase fete”, a spus micuța scriitoare.

Primele file din carte, scrise la 9 ani

Părinții ei au vrut să îi ofere un cadou de suflet și astfel au tipărit prima ei carte în 50 de exemplare. Oamenii au fost dornici să citească povestea scrisă de Sofia, iar cererea a fost extrem de mare. Tatăl ei, Vlad, a decis să mai tipărească 30 de bucăți.

„Sofia a început să scrie cartea de la 9 ani. A tot completat în ea în ultimii trei ani. E un proiect de suflet, astfel că noi am vrut să o tipărim. Am tipărit un tiraj limitat, dar fiindcă au venit destul de multe comenzi, vom mai face o reeditare. Ea a pregătit inițial 50 de exemplare, pe unele a vrut să le ofere cadou prietenelor. Am văzut că mulți oameni au vrut să o cumpere, așa că vom mai comanda vreo 30. Cartea a fost tipărită de noi, nu de o editură”, a spus Vlad Popescu, tatăl Sofiei.

Povestea Sofiei este cu atât mai fascinantă cu cât întreaga carte este o expresie a creativității sale. Fetița nu doar că a scris fiecare pagină, dar a și desenat toate ilustrațiile, îmbinând textul cu imagini care spun, la rândul lor, povești.

Sofia crește într-un mediu creativ

Sofia nu este o artistă „din întâmplare”. Mama sa, artist meșteșugar, și tatăl său, cântăreț, i-au oferit întotdeauna un mediu în care arta să fie prețuită. Au încurajat-o mereu să își urmeze pasiunile și să își dezvolte creativitatea.

„Eu am fost pasionat în copilărie de citit. Sofia mai are două surori și toate au moștenit pasiunea asta. Citesc foarte mult și e un lucru care mă bucură. Nu au telefoane, iar orele de ecran sunt limitate. Unul dintre hobby-urile lor este acesta, cititul. Sofia a dezvoltat pasiunea asta de pe la 6-7 ani, când a învățat să scrie. Scria tot felul de povești și așa a ajuns să umple caiete întregi”, a adăugat tatăl tinerei scriitoare.

Sofia lucrează acum la volumul al doilea al cărții, care se anunță a fi la fel de spectaculos.