surpriză pentru schiori. păltiniș arena se deschide mai repede

Păltiniș Arena vine cu o veste excelentă pentru pasionații de schi. Noul sezon va începe mai devreme decât era prevăzut inițial, pe 23 noiembrie. Pârtia este pregătită să-și primească vizitatorii.

Dan Gherman de la Păltiniș Arena anunță deschiderea sezonului de schi mai repede decât era prevăzut, condițiile meteo fiind favorabile. „Vrem să deschidem weekendul acesta. Am făcut zăpadă artificială, iar pârtia este complet acoperită. Prognoza meteo este favorabilă, iar până la sfârșitul săptămânii sperăm să acoperim și o a doua pârtie. Am fost pregătiți din timp, cu toate „armele” pe poziție. Temperaturile scăzute ne-au ajutat, iar în trei zile am reușit să producem suficientă zăpadă. Condițiile sunt perfecte pentru schi. Deschiderea acestui weekend este o surpriză pentru schiori”, a declarat Dan Gherman de la Păltiniș Arena.

Gherman a mai precizat că lucrările de modernizare la restaurantul de lângă pârtie ar trebui să fie finalizate până pe 30 noiembrie. Totodată, terasa cu vedere panoramică, un nou punct de atracție pentru vizitatori, este programată să fie gata înainte de Crăciun.

Tarife pentru acest sezon

Tarifele pentru extrasezon și vârful de sezon au fost deja publicate pe site-ul oficial al Păltiniș Arena. Pentru adulți un skipass este 110 lei/zi în timpul săptămânii, 140 lei/zi în weekend. Copiii vor plăti 90 lei/zi în timpul săptămânii, 110 lei/zi în weekend, iar elevii, studenții și pensionarii vor plăti 100 lei/zi în timpul săptămânii, 130 lei/zi în weekend.

