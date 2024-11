inaugurarea „centrului social comunitar de agrement și sport“ din municipiul mediaș (foto, video)

​ Luni, 18 noiembrie 2024, a avut loc inaugurarea oficială a „Centrului Social Comunitar de Agrement și Sport“ din municipiul Mediaș, situat pe strada Sticlei nr. 9.

La eveniment au participat, alături de primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman, ministrul Culturii – Raluca Turcan, parlamentari, reprezentanți ai administrației publice locale, directori ai instituțiilor de învățământ medieșene, reprezentanți ai constructorului clădirii, dar și tineri sportivi ai cluburilor din municipiul Mediaș.

Participanții au putut să viziteze clădirea, dar și să asiste la meciuri demonstrative de baschet, handbal, karate și fotbal, care au fost susținute de sportivi din orașul nostru.

Proiectul „Centrul Social Comunitar de Agrement și Sport“ a beneficiat de finanțare europeană, clădirea fiind destinată petrecerii timpului liber în cadrul unor activități extrem de variate. Spațiile realizate în cadrul acestui proiect sunt un teren de sport mixt, o zonă cu panou de cățărat, o sală multifuncțională pentru gimnastică, yoga, fitness, aerobic etc., un spațiu de primire și așteptare, locuri de șezut pentru vizionarea evenimentelor sportive și un teren de sport descoperit pe acoperișul clădirii. Conform proiectului, sala va fi folosită și pentru evenimente și manifestări sportive, la care se folosește nișa de cățărat ca și podium/scenă.

„Dacă în urmă cu câțiva ani aici se afla o clădire într-un stadiu avansat de degradare, astăzi oricine poate să observe că am dus la bun sfârșit un proiect extrem de important pentru copiii noștri, care este bine să practice cât mai mult sport. Eu le recomand acest lucru tuturor celor care doresc să aibă o viață cât mai sănătoasă. Mă bucură faptul că astăzi suntem la finalizarea lucrărilor, că au răspuns invitației noastre un număr mare de medieșeni și de asemenea mă bucură faptul că atunci când am avut anumite probleme în timpul implementării acestui program am avut alături de mine oameni de seamă, și mă refer aici în principal la doamna ministru Raluca Turcan. Profit de această ocazie pentru a-i mulțumi, și în același timp doresc să mulțumesc tuturor cadrelor didactice și colegilor mei din primărie, pentru că împreună am putut să ducem la bun sfârșit acest proiect frumos pentru Mediaș. Dacă în primăvară am inaugurat bazinul de înot din cartierul Vitrometan, acum am inaugurat acest centru multifuncțional, iar până în primăvara anului viitor vom inaugura creșa din cartierul Vitrometan“, a declarat primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman.

