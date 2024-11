“jungla” din cartierul magnolia. zeci de mașini parcate neregulamentar, iar nimeni nu le poate face nimic șoferilor (foto)

Problemele legate de parcările ilegale și circulația neregulamentară din cartierul Magnolia, Sibiu, au devenit o sursă majoră de nemulțumire pentru locatari. Cu toate că semnele de circulație au fost montate acum doi, trei ani, în acord cu Poliția Rutieră, situația continuă să fie scăpată de sub control.

Locuitorii cartierului Magnolia raportează aproape zilnic situații care demonstrează cât de gravă este problema parcărilor. Printre cele mai frecvente abateri se numără parcări ilegale în număr mare, circulație pe sens interzis, blocarea aleilor pietonale, a locurilor de parcare legale, a intrărilor în blocuri sau containerele de gunoi și obstrucționarea accesului mașinilor de gunoi, pompierilor sau altor vehicule de urgență.

Locatarii sunt și mai frustrați de faptul că autoritățile, în loc să intervină, își pasează responsabilitatea de la un departament la altul. „Reacția Poliției Rutiere este doar la nivel de recunoaștere a responsabilității: „noi ar trebui, dar nu avem resurse”. În schimb, Poliția Locală ar refuza să intervină, sub pretextul că spațiul este proprietate privată, deși legea le permite să acționeze. Am fost trimiși de la unii la alții fără rezultat”, a declarat Lucian, un locatar nemulțumit.

Reprezentanții Primăriei Sibiu menționau în urmă cu un an, pentru Ora de Sibiu, că fiind o proprietate privată, Poliția Locală Sibiu nu are competența de a sancționa mașinile parcate neregulamentar în Cartierul Magnolia. „Zona la care faceți referire, cartierul Magnolia, este o proprietate privată. Poliția Locală Sibiu are competențe în domeniul circulației publice și a parcărilor doar pe domeniul public al municipiului Sibiu. Cetățenilor care au sesizat astfel de situații la Poliția Locală le-a fost explicat acest aspect”, se arăta în răspunsul purtătorului de cuvânt al Primăriei Sibiu, Mirela Gligore.

O altă problemă din Cartierul Magnolia este imposibilitatea accesului mașinilor de urgență. Locatarii se tem de faptul că o mașină de pompieri nu ar putea intra în cartier la timp din cauza mașinilor parcate neregulamentar.

