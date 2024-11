mărturii răvășitoare ale unor foști consumatori de droguri, în fața a sute de elevi din sibiu. ,,credeam că nu mai există scăpare” (video)

Pe 20 noiembrie, Aula Magna a Facultății de Medicină din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu a fost gazda unui eveniment dedicat prevenirii consumului de droguri. Acesta a fost moderat de comisarul de poliție Mihaela Huzoaică, coordonator al Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității. Evenimentul a adus în fața elevilor povești reale și mesaje puternice menite să inspire și să educe.

„După o luptă lungă, grea și anevoioasă, acești tineri au reușit să se elibereze și să revină la o viață normală. Sunt recunoscătoare că au acceptat să își împărtășească povestea cu voi astăzi,” a declarat Mihaela Huzoaică.

Contribuții valoroase din partea partenerilor

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, Universității „Lucian Blaga” Sibiu și Asociației Teach Challenge România, din cadrul căreia au venit cei doi tineri care și-au împărtășit experiențele personale. De asemenea, psihologul Adina Danciu, reprezentant al Centrului de Evaluare, Prevenire și Consiliere Antidrog Sibiu, a vorbit despre rolul esențial al educației și conștientizării.

„Totul în viață are un cost, mai puțin viața însăși. Este important să fim conștienți de prețul pe care îl plătim pentru fiecare decizie și să ne gândim bine înainte de a alege o cale greșită,” a spus Mihaela Huzoaică, invitându-i pe participanți să reflecteze asupra propriilor alegeri.

Povești care schimbă perspective

Sebastian și Levi, doi tineri care se află în proces de reabilitare în cadrul Asociației Teach Challenge România, au oferit mărturii despre lupta lor cu dependența. Fiecare dintre ei a evidențiat modul în care alegerile greșite, influențate de anturaj și presiunea socială, le-au afectat viața.

„Am acumulat aproape 10 ani de dependență – țigări, droguri și alcool. Consumul a început ca un refugiu pentru depresie și anxietate, dar m-a dus într-o spirală din care credeam că nu mai există scăpare,” a mărturisit Sebastian.

Levi, pe de altă parte, a povestit despre cum a început să consume alcool încă din clasa a VI-a, iar ulterior a experimentat cu alte substanțe interzise, inclusiv marijuana, în încercarea de a se simți acceptat și validat de prietenii săi. „Poveștile care încep bine se termină, de multe ori, într-un mod dramatic. Fiecare decizie greșită pe care o luăm ne poate afecta pe termen lung, atât pe noi, cât și pe cei dragi,” a spus Levi.

Mesaje clare pentru generațiile tinere

Evenimentul s-a încheiat cu un apel la responsabilitate și conștientizare. Organizatorii au transmis tinerilor că anturajul, influența rețelelor sociale și tentațiile aparent inofensive pot ascunde pericole reale.

„5000 de prieteni virtuali nu pot înlocui un viitor strălucit. Fiecare alegere greșită vine cu un preț, iar voi trebuie să decideți dacă sunteți dispuși să-l plătiți,” a fost mesajul transmis de specialiști.

Poveștile lui Sebastian și Levi au fost un exemplu clar de curaj și speranță, demonstrând că, deși calea spre recuperare este dificilă, este posibilă cu sprijin și determinare.