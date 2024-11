primele decizii ale noului primar de la turnu roșu. va fi și o serbare festivă de crăciun (video)

În cadrul unei conferințe de presă organizate miercuri de USR Sibiu, Andreea Anghel, noul primar al comunei Turnu Roșu, a vorbit despre prioritățile cu care își începe mandatul, precum și despre planurile pentru sărbătorile de iarnă.

Deși în acest an nu va fi organizat un Târg de Crăciun, locuitorii vor avea parte de o serbare festivă. „E foarte din scurt să pot să organizez un Târg de Crăciun acum, dar serbarea de Crăciun, categoric, va avea loc. Copiii din comună deja au început să repete dansurile și jocurile tradiționale de la noi, lucru care le-a fost interzis în ultimii doi ani de zile de către vechiul edil. După întâlnirea de duminică cu cele două comunități, am decis să deschid sălile de repetiții pentru ei, cu un instructor local. Aseară am primit o poză din timpul repetițiilor și mi-a crescut inima”, a declarat primarul Andreea Anghel.

În cadrul conferinței de presă, Andreea Anghel a subliniat că prioritatea sa imediată este implementarea unui proiect de digitalizare a Primăriei Turnu Roșu. „Am găsit resurse financiare în bugetul local, datorită eforturilor din ultimele luni de mandat ca și consilier local. Atunci, am făcut un lobby foarte puternic pentru a păstra acești bani, care altfel ar fi fost investiți în proiecte nefezabile și irealizabile de către fostul primar. La ora 12:00 se deschide linia de finanțare pentru Regiunea Centru, iar digitalizarea primăriei va fi primul meu proiect ca primar. Este un pas important pentru a apropia cetățenii de serviciile oferite de administrația locală”, a explicat primarul.

Primarul a adăugat că proiectul de digitalizare este doar începutul, urmând să fie implementate și alte inițiative menite să modernizeze comuna Turnu Roșu și să îmbunătățească viața locuitorilor. „Am convingerea că vom reuși să facem lucruri semnificative pentru comunitatea noastră”, a încheiat Andreea Anghel.