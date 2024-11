pro tv difuzează ”singur acasă” 1, 2 și 3. a stabilit și datele pentru fiecare

Decembrie începe cu o surpriză pentru iubitorii de filme de Crăciun! PRO TV a anunțat că va difuza maratonul „Singur Acasă” în primele trei sâmbete ale lunii, devenind astfel un moment de tradiție al sărbătorilor pentru români. În perioada 7-21 decembrie, telespectatorii vor putea urmări cele mai îndrăgite filme din seria „Singur Acasă”, care a cucerit generații întregi, aducând în casele tuturor magia Crăciunului.

7 decembrie – „Singur Acasă” (Home Alone) Sâmbătă, 7 decembrie, de la ora 20:00, PRO TV va difuza primul film al seriei, „Singur Acasă”. Povestea clasică a băiatului de 8 ani, Kevin McCallister, care, din nefericire, este lăsat acasă singur de familia sa plecată în vacanță, va aduce din nou în atenție momentele pline de umor și ingeniozitate. Kevin se confruntă cu doi hoți amatori, pe care îi ține departe de casa sa folosindu-și creativitatea și ingeniozitatea, transformându-și locuința într-un adevărat câmp de luptă.

14 decembrie – „Singur Acasă 2: Pierdut în New York” (Home Alone 2: Lost in New York) Pe 14 decembrie, tot de la ora 20:00, telespectatorii vor putea urmări „Singur Acasă 2: Pierdut în New York”. De data aceasta, Kevin ajunge singur în New York, după ce se separă accidental de familia sa pe aeroport. Cu un spirit aventuros și resursele financiare ale tatălui său, Kevin reușește să se cazeze într-un hotel de lux, însă vacanța sa se transformă într-un coșmar când se reîntâlnește cu cei doi hoți din primul film. Suspansul și momentele de umor continuă, iar Kevin își pune la încercare din nou creativitatea pentru a-i înfrunta pe răufăcători.

21 decembrie – „Singur Acasă 3” (Home Alone 3) Ultimul film din serie va fi difuzat pe 21 decembrie, tot de la ora 20:00, și va aduce în prim-plan o nouă poveste amuzantă. De data aceasta, Kevin este înlocuit de Alex Pruitt, un băiat de 8 ani care, din întâmplare, descoperă un cip ultrasecret ascuns într-o jucărie și ajunge astfel să fie urmărit de o bandă de spioni periculoși. Rămas singur acasă, Alex va pune la cale o serie de capcane ingenioase pentru a-și proteja casa de intruși, dovedind încă o dată că un copil poate fi mai viclean și mai inventiv decât cei mai experimentați criminali.

O tradiție de Crăciun la PRO TV Maratonul „Singur Acasă” a devenit o tradiție pentru telespectatorii români, fiind așteptat cu nerăbdare în fiecare an, în perioada sărbătorilor. Seria de filme, care îmbină umorul cu momentele de emoție și suspans, este perfectă pentru întreaga familie și creează o atmosferă caldă și plină de veselie în fiecare casă.