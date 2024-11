secundul lui ”măldă” știe cum poate ieși fc hermannstadt din criză. ”să fim mai agresivi și mai...”

Antrenorul secund al echipei FC Hermannstadt, Valentin Negru a dezvăluit cum poate Sibiul să iasă din actualul impas, în care a intrat după șase eșecuri consecutive în Superliga.

Cu doar 13 puncte din 16 jocuri, FC Hermannstadt este ultima în Superliga, dar continuă să spere în revirimentul atât de așteptat de sibieni. La finalul lunii august, echipa lui Măldărășanu câștiga cu 6-2 meciul cu Poli Iași, dar de atunci nu mai știe cum arată victoria.

”Secundul” echipei de pe malul Cibinului, Valentin Negru (42 ani) speră în deblocarea elevilor săi la următorul joc, programat pe Municipal, contra liderului U Cluj, coșmarul Sibiului din ultimele sezoane.

”Observăm că avem un campionat foarte echilibrat. Două victorii te duc aproape de play-off, două înfrângeri te duc la retrogradare. Se spune că nivelul s-a nivelat în jos, dar eu cred că, față de anii trecuți, nu mai avem echipe “moarte”. Cred că toate echipele pot scoate rezultate bune cu oricare adversar. Diferența e dată de micile detalii, de încredere și de forma de moment. Chiar dacă trecem printr-o perioadă nefastă, iar rezultatele directe și clasamentul nu sunt de partea noastră, suntem datori să intrăm în teren cu gândul la victorie și la un meci bun. Cu încredere și responsabilitate, cred că putem reuși un rezultat bun, care să ne dea încredere pentru următoarele meciuri” a decarat Vali Negru pentru Ora de Sibiu.

Meciul FC Hermannstadt – U Cluj este programat sâmbătă, 23 noiembrie, de la ora 17.00, la Sibiu. Bilete sunt deja disponibile online, iar de joi și la casa de bilete a Stadionului Municipal.

”Cât mai aproape de perfecțiune”

Pentru ca Sibiul să iasă din criza actuală, Vali Negru cere fiecărui jucător să fie mai responsabil în privința deciziilor luate pe teren. ”Cred că trebuie să fim mai responsabili și mai agresivi, în sensul bun al cuvântului, atât ca echipă, dar și individual. Trebuie să înțelegem că deciziile și acțiunile noastre, fie jucător sau staff tehnic se răsfrâng asupra coechipierilor, dar și asupra celor care ne susțin, familie și suporteri. Trebuie să încercăm să fim cât mai aproape de perfecțiune, atât în atac cât și în apărare, pentru că se pare că mai puțin de atât nu e suficient” a subliniat Negru.

”Cât mai sus în Cupă”

Sibiul a pornit bine în grupa de Cupa României, 2-1 la Ungheni și are șanse bune să ajungă din nou în sferturi. ”Trebuie să ajungem cât mai sus în Cupă, indiferent de rezultatele din Superligă. Cupa este o competiție aparte, unde poți visa mai realist la câștigarea trofeului. Trebuie să o luăm însă pas cu pas, mai întâi să ieșim din grupe și apoi încercăm să ajungem cât mai sus, poate chiar în finală. Sezonul acesta trebuie să îl salvăm în campionat, mai sunt destule meciuri pentru o reuși o clasare mai bună decât anul trecut.”

Sibiul va mai juca în grupa de Cupa României acasă cu Farul Constanța (4 decembrie) și în deplasare cu Poli Iași (18 decembrie), iar 4 puncte sunt suficiente pentru calificare.

”Nu ne dorim să schimbăm foarte mult”

În iarnă, FC Hermannstadt va studia posibilitatea întăririi lotului, mai ales că l-ar putea pierde pe Ianis Stoica, care are oferte tentante din SUA. ”Mereu e nevoie de ceva care crezi că lipsește, sau care poate ridica nivelul. Mereu este nevoie de întăriri, dar cum ați văzut, nu ne dorim să schimbăm foarte mult. Atuul echipei a fost încă din Liga 2, omogenitatea. În acest an se vede cât este de importantă a fost omogenitatea. Chiar dacă jucătorii care au venit să-i înlocuiască pe cei plecați, credem noi că sunt jucători valoroși, când schimbi foarte mult dintr-o dată, pot să apară și astfel de momente mai grele. Referitor la Ianis Stoica, chiar dacă pleacă sau nu, dacă vom avea posibilitatea să aducem un jucator care să ne ajute, under sau nu, cu siguranță o vom face” a anunțat Vali Negru.

”Sibiul ne-a strâns”

Venirea lui Daniel Niculae în postura de președinte la FC Hermanstadt a completat staff-ul de rapidiști de la Sibiu. Negru a jucat la Rapid în perioadele 2004-2006 și 2013-2014. În 2006 a făcut parte din echipa feroviară care a ajuns în sferturile de finală ale Cupei UEFA. Fostul mijlocaș a evoluat și la Gaz Metan Mediaș, în sezonul 2012-2013.

CITEȘTE ȘI: Adevăratul motiv pentru care Daniel Niculae a venit la FC Hermannstadt. ”Ne-a lipsit..”

”A fost generația frumoasă a Rapidului și mă bucur că am putut face și eu parte din aceea echipă. Sibiul ne-a strâns, fiecare venind în diferite momente la club. Cred că, exceptând această perioadă, FC Hermannstadt nu a dus-o prea rău cu foștii rapidiști. Sper să ne revenim cât mai repede și să continuăm să ajutăm clubul să evolueze” a transmis actualul secund al lui Măldărășanu.

”Nu mă văd ca un etern secund”

Vali Negru are licența UEFA Pro și a activat deja ca principal în eșaloanele inferioare, la CSM Oltenița, Rapid II și CS Tunari. Ca secund a mai fost la CS Progresul și Rapid, iar pe viitor nu exclude să revină din nou la cârma unei echipe.

”Nu mă văd ca un etern antrenor secund, îmi doresc să antrenez ca principal. Au fost ceva întrebări în acest an și jumătate de când am revenit la Sibiu, dar încă din momentul în care am acceptat propunerea lui Măldă și a lui Dani Coman, mi-am dorit să duc contractul la bun sfârșit. Am simțit că mă va ajuta această experiență de secund al lui Măldă. Vom vedea pe viitor ce va fi” a mai spus Valentin Negru.