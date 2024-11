tendințele de crăciun care cuceresc sibienii. brazii în stil scandinav și ornamentele bordeaux, la mare căutare

În preajma sărbătorilor, sibienii sunt din nou în căutarea decorului perfect pentru bradul de Crăciun. Anul acesta, tendințele se împart între stilul minimalist, inspirația scandinavă și reinterpretările creative. Specialiștii în aranjamente florale din Sibiu, precum reprezentanții Immortal Flowers și Emporium Flowers by D.T., ne oferă o privire de ansamblu asupra preferințelor din acest sezon.

Culori și stiluri în vogă

Anul acesta, decorurile de Crăciun aduc în prim-plan nuanțe de bordeaux, verde smarald, alb și auriu învechit, dar și pasteluri care oferă un aer proaspăt și modern. Reprezentanta Immortal Flowers a declarat: „Știu că tendințele anul acesta s-ar duce spre bordeaux. În ceea ce privește ornarea bradului, vă spun sincer că nu fac brazi tradiționali, eu merg mai mult pe lucruri reinterpretate. Depinde bineînțeles de ceea ce dorește clientul și de profilul localului/spațiului. Nu mă inspiră absolut nimic, creez ceea ce simt pe moment.”

În schimb, Denisa Todor, reprezentanta Emporium Flowers by D.T., subliniază popularitatea decorurilor nordice și scandinave: „În acest an, tendințele se îndreaptă către un stil minimalist și sustenabil, cu accent pe materiale naturale și culori neutre. Decorurile nordice, care combină albul cu nuanțele de lemn natural, sunt foarte populare.”

Bradul de Crăciun reinterpretat

Tendințele de anul acesta oferă o varietate de stiluri pentru bradul de Crăciun. Poți opta pentru un decor tradițional, bazat pe culori clasice precum roșu, verde și auriu, completat cu globuri și fundițe. Pentru un aspect scandinav, decorațiunile simple din lemn și lână, în nuanțe de alb, gri și lemn natural, sunt preferate de mulți.

Dacă îți dorești un decor rustic, crenguțele, conurile de pin și accentele din iută pot aduce un aer natural și cald. În același timp, tema glamour, cu ornamente metalice și strălucitoare, oferă o notă sofisticată. Pentru cei îndrăzneți, inspirația din lumea dulciurilor, cu ornamente în formă de acadele și culori vibrante, aduce o atmosferă veselă și jucăușă.

Stilul vintage rămâne, de asemenea, la mare căutare, cu globuri retro, decorațiuni pastelate și accente de bronz, în timp ce decorurile monocromatice, bazate pe o singură culoare predominantă, sunt ideale pentru un efect elegant.

Materialele naturale – sufletul sărbătorilor

Decorurile realizate din materiale naturale domină sezonul. Denisa Todor recomandă utilizarea crenguțelor de brad natural, conurilor de pin și lemnului, completate cu felii de portocală uscată și batoane de scorțișoară, pentru un aer rustic și nostalgic: „Elementele cheie dintr-un decor de Crăciun care nu ar trebui să lipsească sunt decorurile din brad natural. Acestea pot fi asociate cu felii de portocală decorative și batoane de scorțișoară, pentru a da un aer rustic și a ne aduce aminte de copilărie.”

Aranjamentele suspendate, coronițele asimetrice sub formă de steluțe, inimioare sau reni, precum și brăduții cu forme neconvenționale, cum ar fi cei „grinchy”, oferă un strop de originalitate și transformă orice spațiu într-o poveste de sărbătoare.

Decorarea exterioară – magia începe de la ușă

Pentru curți, terase sau balcoane, utilizarea ghirlandelor din brad Nobilis, apreciate pentru durabilitatea lor de până la trei luni, este o alegere elegantă. Bradul Normandia adaugă un miros intens specific sărbătorilor, iar coronițele mari de ușă, decorate cu panglici colorate sau elemente personalizate, creează un impact vizual deosebit.

Un Crăciun sustenabil și plin de căldură

Tendințele acestui an pun accent pe decorurile handmade, care nu doar că sunt prietenoase cu bugetul, ci și aduc familiile mai aproape. Activitățile de decorare a bradului sau a coronițelor împreună cu cei dragi sunt o modalitate excelentă de a combina distracția cu tradiția. „Această activitate poate fi făcută în familie, decorând coronițe, ghirlande sau crenguțe cu materiale naturale. Acest lucru va crea atmosfera de sărbătoare, iar timpul petrecut împreună va fi de neprețuit,” a subliniat Denisa Todor.