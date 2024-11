activitatea de la rar sibiu blocată de ”un incident tehnic”

Registrul Auto Român anunță că activitatea din toate unitățile din țară este blocată din cauza unui incident tehnic neprevăzut.

„Un incident tehnic neprevăzut, apărut în camera serverelor și generat de sistemele de prevenire a incendiilor, a provocat o întrerupere a echipamentelor vitale care susțin infrastructura IT a RAR”, anunță Registrul Auto Român.

Potrivit sursei citate, RAR anunță că se află mommentan în imposibilitatea de a desfășura activități cu publicul în toate sediile din țară, dar este sistată și funcționarea aplicațiilor care asigură colaborarea cu stațiile ITP.

„Revenim cu detalii în momentul în care situația va reveni sub control”, se arată în finalul informării.