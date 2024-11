pas important legat de modernizarea parcului sub arini. primăria spune că ”va deveni mai accesibil” (galerie foto)

Primăria Sibiu a mai parcurs un pas în proiectul de revitalizare a Parcului Sub Arini: a contractat serviciile de elaborare a proiectului tehnic și asistența tehnică pe parcursul lucrărilor. Firma FIP Consulting SRL va asigura aceste servicii, având la dispoziție 3 luni să livreze:

Documentația tehnică pentru autorizarea execuției lucrării, inclusiv să obțină avizele, autorizațiile și acordurile necesare emiterii autorizației de construire

Proiectele de specialitate pentru relocarea/protejarea utilităților existente, dacă este cazul

Documentația tehnică, inclusiv liste de cantități și detaliile de execuție, precum și verificarea proiectului de către specialiști atestați conform legislației în vigoare.

“Ca urmare a discuțiilor din spațiul public, vreau să precizez încă o dată că nu dorim să transformăm Parcul Sub Arini în altceva. Este cel mai mare parc al Sibiului, valoros și apreciat, și vom trata revigorarea acestui parc cu responsabilitate. Scopul acestui proiect este prevenirea degradării spațiului verde, creșterea calității peisajului și înlăturarea aspectului neîngrijit pe care unele zone ale parcului îl au. În prezent, parcul are suprafață verde în proporție de aproximativ 92% și o vom păstra. Mai mult, în caietul de sarcini am pus accent pe utilizarea de materiale naturale precum piatră, granit, travertin sau scoarță în amenajările pe care le propunem. Prin urmare, parcul va rămâne în esență același, doar că, prin aceste intervenții, va deveni mai accesibil și mai funcțional, spune Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.

Câteva informații generale despre proiect:

Acesta prevede protejarea și diversificarea vegetației existente, fiind planificată plantarea de specii care au existat cândva în parc, precum și crearea de noi zone verzi. Din suprafața totală a parcului de peste 21 hectare, 92% este în prezent și va rămâne zonă verde, intervențiile pentru obiectivele noi fiind neinvazive, așa cum de altfel o cere și legislația în domeniu. În plus, se vor instala sisteme automate de irigații în unele zone, pentru a gestiona mai bine perioadele caniculare.

Aleile existente și pistele pentru biciclete vor fi modernizate, urmând să fie separate acolo unde este posibil, pentru creșterea siguranței. De asemenea, toate accesele vor fi optimizate pentru persoanele cu dizabilități.

Amenajările noi vor fi realizate cu materiale naturale, iar dintre acestea amintim: Amenajarea peisagistică a zonei de sud a parcului (zona Aleea Călăreților) Crearea unui punct de relaxare, cu acces dinspre strada O. Goga Crearea unui mic amfiteatru pentru activități educaționale, culturale și recreative în natură, utilizând configurația naturală a terenului Extinderea și modernizarea locurilor de joacă Crearea unui spațiu de relaxare mai retras, unde se vor putea amplasa hamace, pentru ca această activitate să se facă organizat și fără să afecteze arborii Reabilitarea fântânii arteziene și a foișorului din zona rozariului, zona urmând să fie completată cu pergole din lemn și alei noi Reconfigurarea piațetei unde este amplasat bustul lui Mihai Eminescu prin amenajarea unui nou sistem de arteziene cu jeturi de apă la nivelul pavajului, împreună cu îmbunătățiri ale peisagisticii acestei zone Modernizarea iluminatului public, extinderea sistemului de supraveghere video și a unor hotspoturi WiFi.



Proiectul urmează să fie depus de Primăria Sibiu pentru obținerea finanțării europene nerambursabile în cadrul Programului Regiunea Centru, valoarea investiției urmând să rezulte în urma elaborării proiectului tehnic.