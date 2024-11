sibiul va avea o nouă bază sportivă de top: 4 terenuri de fotbal cu nocturnă și investiție de peste 1 milion de euro (foto video)

Școala de Fotbal Alma a demarat un proiect frumos în inima Sibiului, urmând să construiască din fonduri private o nouă bază sportivă în cartierul Ștrand, care va costa peste un milion de euro.

Una din cele mai mari școli de fotbal din Sibiu, Alma a demarat lucrările de construire a unor noi terenuri de fotbal la Baza Voința, pe o suprafață de circa 44.000 mp, care a fost închiriată pe o perioadă lungă. Noua bază sportivă va cuprinde patru terenuri de fotbal, toate sintetice, dintre care unul va fi de dimensiuni normale și omologat la nivel de Liga 3.

Toate terenurile vor fi dotate cu nocturnă, tribune pe schelet metalic, dar baza va avea și o parcare, alei, o zonă de așteptare pentru părinți și un balon pentru vreme potrivnică.

”Lucrările avansează în ritm alert, ne apropiem de finalul primei faze, cea în care s-a făcut decopertare, igienizare, au fost peste 500 bascule de pământ de scos de la stadionul de la Ștrand. Apoi ne apucăm de trasat și pregătit suprafața de sub sintetic” a anunțat Sergiu Haidău, unul din asociații de la Școala de Fotbal Alma.

Pentru acest proiect, Alma Sibiu a mizat pe terenuri sintetice de calitate, deoarece având multe grupe de copii, niciun gazon natural nu ar fi rezistat la volumul zilnic de antrenamente. ”Am ales varianta de teren sintetic de calitate superioară, pentru a beneficia de toate orele de antrenamente, iarba naturală nu rezistă să se joace în continuu pe ea. Gazonul sintetic nu afectează ligamentele copiilor, va fi cu granule de ultimă generație, tratate, care absorb din șocul contactului cu suprafața, iar firul ierbii va fi unul înalt” a mai spus conducătorul de la Alma pentru Ora de Sibiu. Terenul de dimensiuni normale va fi de 106 x 67 metri, iar cel mai micuț de 75 x 55 metri.

”Oferim condiții, apoi vrem să facem și performanță”

Investiția în noua bază sportivă de la Alma va fi de peste 1 milion de euro. Primele două terenuri sintetice vor fi gata cel mai târziu în luna martie. ”Cu terasamentul vom fi gata în circa trei săptămâni. Dacă ne ajută vremea să putem monta sinteticul, o vom face din acest an. Trebuie să așteptăm vreme bună, afară să fie peste 10 grade Celsius două săptămâni la rând. Dacă nu ne ajută vremea acum, o vom face în februarie-martie anul viitor” a mai declarat Sergiu Haidău.

Cu aproape 900 de copii, Școala de Fotbal Alma este în primele 6-7 din țară ca număr de juniori. După ce va oferi copiilor condiții moderne, Alma țintește să facă performanță. ”Vrem să le oferim copiilor condiții normale, apoi să putem face performanță, să tindem spre mai mult. Ne ajută mult și poziția centrală a bazei sportive, în centrul orașului. Le mulțumesc tuturor celor implicați în acest proiect, așteptăm să contribuie și alte persoane care cred că educația prin sport ajută la dezvoltarea comunității” a anunțat asociatul de la Alma.

Înființat în anul 2010, Clubul Alma colaborează și cu FC Hermannstadt, unde dă circa 200 de copii. Deocamdată, copiii de la Școala de Fotbal Alma se pregătesc în 5 locații diferite, unde se achită chirie.