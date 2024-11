eroul lui fc hermannstadt în meciul contra liderului: ”e și meritul patronilor, ne-au intrat niște bani”

Atacantul Ianis Stoica a fost eroul celor de la FC Hermannstadt în disputa câștigată cu U Cluj, scor 2-1, aesta reușind două goluri contra fostei sale echipe.

La flash-interviul de la finalul meciului de pe Municipal cu U Cluj, scor 2-1, Ianis Stoica a dezvăluit că toți oamenii din club, de la patroni la directorul sportiv, au reușit să-i motiveze excelent pe jucători. A fost important și faptul că jucătorii și-au primit o parte din restanțe.

”Nu e important că am dat eu goluri, ci că am câștigat, veneam după o serie lungă de înfrângeri. Conducerea, președintele, directorul sportiv, toți au avut niște discuții motivaționale cu noi în această săptămână, chiar și cu Mister înainte de meci a fost o ședință foarte bună, am văzut că nu suntem singuri. S-au băgat și niște bani, în semn de susținere. Toate astea ne-au motivat. A venit în vestiar președintele Daniel Niculae, dar și patronii și-au făcut treaba foarte bine în această perioadă, consider că e și meritul lor” a declarat jucătorul de la FC Hermannstadt.

”Să nu fim lași să dăm vina mereu pe antrenor”

Ianis de Sibiu spune că antrenorul Măldărășanu are meritul de a nu fi renunțat, așa cum anunțase vestiarul după jocul pierdut în Bănie. ”Este și meritul lui Marius Măldărășanu, care nu a renunțat și ne bucurăm că am reușit să schimbăm chestia asta, că la înfrângeri trebuie să plece antrenorul. Nu, trebuie să ne schimbăm noi, jucătorii, să nu fim lași, să dăm vina mereu pe antrenori. Nu cred că suntem în măsură să cerem prime de joc deocamdată. Trebuie să ne facem treaba și banii vor veni” a mai spus atacantul de la FC Hermannstadt.

”Nu am ceva cu U Cluj”

Mijlocașul stânga spune că nu mai are resentimente față de U Cluj, deși recent ataca ”șepcile roșii”, spunând că a plecat de la fosta echipă după ce fusese dat afară din cantonament. ”Nu că am ceva cu cei de la U Cluj, eu sufăr când mă înjură suporterii, dar asta este. Am petrecut o perioadă foarte frumoasă acolo. Nu joc altfel cu U Cluj, joc la fel cu toate echipele. Acum s-a nimerit să fiu eu cel care dă două goluri, dar Mister mi-a spus mereu să joc pentru echipă”, a spus Stoica.

FC Hermannstadt a reușit sâmbătă prima sa victorie în Superliga cu U Cluj, scor 2-1, la al optulea meci direct. Sibienii au pus capăt unei serii de șase eșecuri consecutive și au cedat ”lanterna roșie.”