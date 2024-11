măldărășanu nu se entuziasmează după victoria cu u cluj: ”trebuie să legăm victoriile”

După succesul lui FC Hermannstadt cu liderul U Cluj, scor 2-1, antrenorul sibienilor, Marius Măldărășnu le cere elevilor săi să continue șirul victoriilor.

La finalul lunii august, Sibiul spulbera cu 6-2 pe Iași, după care a intrat în criză și a acumulat opt etape fără victorie. Tehnicianul Marius Măldărășanu speră ca succesul cu U Cluj să fie completat de alte rezultate pozitive, pentru ca Sibiul să evadeze din zona retrogradării.

”Nu vreau să mă entuziasmez prea mult, sunt doar trei puncte. Chiar dacă sunt obținute împotriva liderului, totuși suntem acolo jos în clasament. Ca să ieși de acolo, trebuie să legi victoriile. Îi felicit pe băieți, au câștigat meciul cu inima! Au dat totul și au interpretat foarte bine jocul. Chiar dacă am avut 1-0, s-a văzut teama, au încercat să țină de un rezultat la limită. Clujenii au stat mult în treimea noastră. Sunt un pic supărat că am luat gol. În Superligă nu am câștigat niciodată împotriva lor și s-a creat un fel de rivalitate” a declarat Marius Măldărășanu la finalul jocului cu U Cluj.

FC Hermannstadt a întrerupt o serie de șase înfrângeri consecutive și a câștigat sâmbătă pe Municipal, 2-1 (1-0) cu U Cluj.

A fost primul succes al sibienilor în Superliga contra clujenilor, după șapte meciuri fără succes.