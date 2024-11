păltinișul, paralizat total. nu e curent, au căzut rețelele mobile și doar pârtiile funcționează. „mergem pe generatoare...”

Sezonul de schi a început cu o nouă pană de curent la Păltiniș. Stațiunea funcționează, în mare parte, pe generatoare, însă costurile vor fi uriașe dat fiind consumul mare. Proprietarii pensiunilor și administratorii pârtiilor de schi au ajuns la capătul puterilor fiindcă situația persistă de prea mult timp. „Păltinișul e copilul orfan al Sibiului”, spune un reprezentant al resortului de schi Păltiniș Arena.

Stațiunea Păltiniș e paralizată din cauza unei pene de curent. Problemele au început să apară de zilele trecute, odată cu întețirea vântului și a ninsorilor. Nu e curent, au căzut și rețelele de telefonie mobilă, iar proprietarii pensiunilor și resorturilor au cuplat generatoarele.

Păltinișul, paralizat

Problemele au început de joi. Au fost pene de curent, iar cei de la Păltiniș Arena au fost afectați în mod direct. Aceștia s-au pregătit pentru deschiderea sezonului de schi, au făcut zăpadă artificială cu ajutorul tunurilor. Doar că, de fiecare dată când curentul pica, tunurile trebuiau scoase din funcțiune. Andy Fazekas, reprezentant al Păltiniș Arena, a vorbit într-un clip pe Facebook despre aceste probleme.

„Ceea ce vedeți e o combinație dintr-o muncă foarte grea depusă de echipa noastră și ce ne-a dat Dumnezeu, o cantitate consistentă de zăpadă naturală. (…) Avem zeci de tunuri, -7 grade, condiții ideale pentru a face zăpadă artificială. Zăpada artificială asigură supraviețuirea unui resort de schi. Avem zăpadă, vin turiști. Dacă vin turiști, stațiunea merge înainte. Avem o bijuterie de stațiune și din păcate o pierdem printre degete. Degeaba ne chinuim să facem zăpadă, dacă avem aceeași problemă repetitivă și anume că nu avem curent în rețea. De azi dimineață ba vine, ba pleacă, ne face cu mâna și ne duce la disperare. Când faci zăpadă, nu apeși doar pe buton, e o muncă lungă, trebuie să tragi furtuna, cabluri. Când se ia curentul, ele îngheață. Jocul ăsta nu cred că îl mai putem duce foarte mult. Am un nod în gât și cuvinte grele în gușă. Oare când învățăm odată, cei care ați putea face treaba asta, când învățăm să fim pregătiți când vine iarna?”, a scris Fazekas.

Afectați sunt și proprietarii hotelurilor și pensiunilor din Sibiu. Unii au generatoare, dar alții nu.

Fazekas: „Păltinișul rămâne copilul orfan la Sibiului”

Păltiniș Arena a dat startul sezonului de schi în dimineața zilei de sâmbătă. Zăpada e din belșug, temperaturile sunt numai bune pentru schiat. Totul ar fi putut fi perfect, dacă n-ar fi picat din nou curentul. Reprezentanții resortului spun că au investit în panouri fotovoltaice și generatoare, însă un resort de schi are un consum imens și nu poate funcționa la nesfârșit așa.

„Avem și noi generatoare cu care putem funcționa. Chiar acum, la noi se schiază, tocmai am deschis sezonul de schi, oficial și din nou, primii în țară, și totul merge de pe generatoare. Problemele care derivă din lipsa curentului din rețea sunt mult mai ample: Instalația de producere a zăpezii artificiale consumă la capacitate maximă aproape un megawatt. Nu este nici normal, -nu mai vorbim din punct de vedere financiar -,să cumpărăm generatoare care să asigure un asemenea consum. Totuși avem contract cu Electrica, iar obligațiile noastre contractuale au fost de fiecare dată respectate. La fel, de ani de zile facem sesizări în ceea ce privește cauzele care duc la aceste pene de curent, și în anii trecuți am ajutat cu oameni și utilaje la remedierea acestor situații. A doua problemă este că într-un resort de schi și nu numai, aproape toate plățile se fac cu cardul. Neavând curent în tot Păltinișul, a căzut și rețeaua de telefonie mobilă, ceea ce duce la imposibilitatea utilizării POS-urilor. Explicați asta la casierie unora care vor să cumpere carduri de sezon sau de zi întregii familii. În afară de generatoare avem și un parc de 800 de panouri fotovoltaice însumând 400 de kw dar acest sistem permite doar producerea de curent care se bagă în rețea. Chiar dacă am avea baterii de stocare, un resort de schi are un consum imens și nu poate funcționa de pe acestea. Una peste alta, concluzia mea este aceeași: Păltinișul rămâne în continuare copilul orfan al Sibiului”, a scris Andy Fazekas, reprezentant Păltiniș Arena, pe Facebook.

Nu este pentru prima dată când Andy Fazekas își arată indignarea față de modul în care autoritățile gestionează problema, dar și cum se raportează la turismul din Păltiniș. Penele de curent sunt frecvente aici, în fiecare sezon, dar, cu toate acestea, autoritățile nu iau măsuri.