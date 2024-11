victorie importantă pentru csc șelimbăr în deplasare. golul victoriei marcat direct din corner

Venită după două eșecuri consecutive, CSC Șelimbăr a reușit o să câștige sâmbătă în deplasare la Dumbrăvița, scor 3-2 (2-2), în etapa a 13-a a Ligii 2.

CSC 1599 Șelimbăr s-a dus la Dumbrăvița cu o situație deloc roză, fără director după ce lui Cornel Stănilă i-a expirat mandatul și cu interimarul Neluțu Luca pe bancă, după demiterea lui Constantin Schumacher.

Șocurile din ultima perioadă pare însă că i-au deblocat pe ”călăreții roșii”, care au reușit un succes extrem de important, pe terenul unei echipe care pierde greu acasă.

Șelimbărenii au deschis scorul rapid, din minutul 2, prin croatul Babic. Imediat, Dumbrăvița a egalat în minutul 4, după un corner. Apoi, în minutul 12, timișenii preiau conducerea, când Burdeț profită de o respingere în față a portarului Măluțan.

În finalul primei părți, Soare e faultat în careu de Salhi și arbitrul dictează penalty. Matko Babic transformă lovitura de pedeapsă și la cabine se intră la egalitate, 2-2.

În minutul 71, Sorin Șerban marchează pentru ”călăreții roșii” direct din corner, un gol care poate conta enorm în lupta pentru evitarea retrogradării. Dumbrăvița a avut o ocazie mare de egalare în minutul 79, dar Morariu a tras peste poartă din poziție ideală.

Astfel, echipa interimarului Neluțu Luca se impune la Dumbrăvița cu 3-2 și face un pas mare spre evitarea retrogradării. Cu 13 puncte din 13 etape, CSC Șelimbăr urcă pe locul 16 din 21 în Liga 2 și respiră mult mai bine.

CSC Dumbrăvița: Măluțan – Buzan, Gherman, Natea, Șerban – Boboc (Cotogoi 14′), Ayine – Monea (Gogor 81′), Soare (Olariu 46′), Bucuroiu (Marrone 59′) – Babic (Nerukh 81′). Antrenor: Ioan Luca

Ioan Luca: ”Jucătorii merită să fie mult mai sus”

Numit interimar la echipă după plecarea lui Constantin Schumacher, Ioan Luca a redebutat cu un succes pe banca echipei.

”Aveam mare nevoie de această victorie, ne-am dorit-o mult. În mare parte este meritul fostului antrenor Constantin Schumacher, eu doar am avut mici discuții cu jucătorii, în care am încercat să le ridic moralul și să le dau încredere, cum le dădea și el. Chiar dacă avem o echipă tânără, valoarea individuală a jucătorilor este mult peste locul actual din clasament. Cornel Stănilă și Constantin Schumacher au făcut lotul de jucători, directorul a asigurat până acum conducerea administrativă, este meritul tuturor. Au fost multe meciuri în care am avut ocazii de a marca, jocuri pierdute dintr-o singură eroare. Chiar dacă sunt jucători tineri, au calitate, au valoare și merită să fie mult mai sus. Eu sunt la dispoziția clubului pe orice poziție este nevoie, când conducerea va găsi un antrenor, eu îmi doresc să rămân pe partea administrativă, cea care am făcut-o și până acum” a declarat Ioan Luca la Metropola TV.

Iona Luca a fost antrenor la Viitorul Șelimbăr la Liga 4 și Liga 3, apoi a activat ca director sportiv la CSC 1599 Șelimbăr. În acest moment este team-manager al ”călăreților roșii”.