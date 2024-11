cine este călin georgescu, candidatul care a fost votat masiv de români la alegerile prezidențiale

Aproape inexistent în sondajele de opinie făcute înainte de alegeri, Călin Georgescu este la un pas să intre în turul 2 al alegerilor Prezidențiale.

Călin Georgescu a crescut puternic în sondaje în ultimele săptămâni. Ajunsese și la 10 procente în unele studii, depășindu-l pe un alt independent, mare favorit, Mircea Geoană, anunță hotnews.ro

Georgescu a avut o puternică campanie pe TikTok, acolo unde multe din clipurile sale au devenit virale. BEC a decis în urmă cu câteva zile ca acestea să fie șterse, deoarece nu aveau marcajul/codul electoral obligatoriu.

VEZI ȘI: Primele rezultate parțiale de la Sibiu. Călin Georgescu, votat masiv în județ

Călin Georgescu s-a născut pe 26 martie 1962 la București și a făcut studiile superioare la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, în specialitatea Îmbunătățiri Funciare, după care a obținut un titlu de doctor în Pedologie la aceeași universitate. De asemenea, el a absolvit programului postuniversitar „Securitate și apărare națională – geopolitică și geostrategie”, al Colegiului Național de Apărare „Carol I”.

Înalt funcționar în două ministere

Cariera profesională și-a început-o în specialitatea absolvită, pentru ca în 1991 să devină consilier al ministrului Mediului Marcian Bleahu, în cabinetul conduse de către Theodor Stolojan. În același minister a ocupat funcția de secretar general în perioada 1997-1998. Între 2000 și 2011 a fost director executiv al Centrului Național pentru Dezvoltare Durabilă. El a fost coordonatorul echipelor care au elaborat variantele din 1999 și 2008 ale Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă.

În 2004-2005 a fost director în Ministerul Afacerilor Externe, iar în intervalul 2006-2012 a ocupat postul de director executiv la Institutul de Proiecte pentru Inovație și Dezvoltare.

CITEȘTE ȘI: Aplauze la sediul PSD Sibiu pentru Marcel Ciolacu. Trif: „Asta a fost o semifinală” (video)

Candidatul AUR la funcția de premier

Numele său s-a aflat pe lista potențialilor premieri în anii 2011 și 2012, ca soluție de înlocuire a lui Emil Boc, a cărui popularitate era în scădere după măsurile luate în timpul crizei economice din 2009-2010. La acea vreme, Georgescu a spus că nu este interesat de șefia Guvernului.

După alegerile din 2020, când AUR a reușit să intre în Parlament, partidul lui George Simion l-a propus pe Călin Georgescu drept candidat la funcția de premier. Dorin Lulea, actualul prim-vicepreședinte al AUR, preciza la acea vreme că Georgescu nu era membru al partidului, fiind desemnat ca urmare a expertizei sale în dezvoltare durabilă. Georgescu a fost candidat al AUR pentru funcția de premier și în timpul crizei politice generate de căderea guvernului Cîțu, în octombrie 2021.

Declarații controversate și ruptura de AUR

La începutul anului 2022, George Simion anunța că Georgescu ar putea deveni președinte de onoare al AUR, însă lucrurile au luat o turnură neașteptată în urma unui interviu pe care actualul candidat l-a acordat Antenei 3 pe 31 ianuarie 2022. Atunci i s-au cerut explicații privind o declarație din anul precedent, în care Corneliu Zelea Codreau și Ion Antonescu era menționați ca „eroi” ai românilor: „Neamul românesc (…) a trăit prin Ştefan cel Mare, Mihai VIteazu, Horia, Avram Iancu, Kogălniceanu, Cuza, Corneliu Zelea Codreanu, mareşalul Ion Antonescu şi mulţi, mulţi alţi eroi”.

Întrebat dacă această afirmație nu ar duce la izolarea sa în politica românească, Călin Georgescu a răspuns: „Toți au făcut și fapte bune, și altele mai puțin bune, dar în general un lider autentic este cel care spune adevărul și dacă nu spui adevărul nu ai cum să fii lider (…) Au fost și fapte bune, și fapte pe care nu le pot comenta, dar istoricii trebuie să demonstreze acest lucru și este treaba lor, nu a noastră. Față de martiri nu pot să am păreri, dar pot să spun, repet, că sunt din istoria noastră.”

Mai mult, Georgescu a spus că „Zelea Codreanu s-a luptat pentru moralitatea ființei umane”, iar atunci când i s-a adus aminte că legionarii i-au asasinat pe Armand Călinescu și Nicolae Iorga, el a răspuns: „Când istoria este mistificată, nu ai ce să discuți”.

În urma acestor afirmații, Parchetul General a dispus deschiderea unui dosar penal, în baza prevederilor OUG 31/2002 care, la articolul 5, definește ca infracțiune „fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.”

De asemenea, interviul a provocat iritare și la vârful AUR. „Dacă nu-și clarifică clar ideologia și dacă nu se delimitează clar de orice mișcare din trecut cu care AUR nu are de-a face, trebuie să plece”, a declarat George Simion la Antena 3, pe 8 februarie 2022.

Astfel că liderii AUR au renunțat la ideea de a propune în Congres desemnarea lui Călin Georgescu drept președinte de onoare, iar acesta s-a îndepărtat de partidul care până atunci l-a propus de două ori candidat la funcția de premier.

Atitudini împotriva NATO

De altfel, acestea nu sunt singurele declarații controversate făcute de candidatul independent la președinție din 2024. G4Media a publicat, tot în februarie 2022, declarații făcute de către Georgescu într-un interviu din mai 2021, care vizau politica de apărare a României și apartenența la NATO.

„Scutul Deveselu este o rușine diplomatică. Scutul nu are nimic legat de apărare. Din contră, ne-a tras într-un conflict de care nu aveam nevoie. Scutul ca atare este o parte a politicii de cofruntare. Scutul nu este o chestiune de pace, cum este prezentat de cei care au pupat ghiulul la diverse porți”, spunea Georgescu.

În plus, acesta susținea că apartenența României la NATO nu-i oferă garanțiile de securitate de care țara are nevoie. Noi am externalizat răspunderea, acțiunile și deciziile în securitatea națională și apărarea țării. „Noi nu mai reprezentăm nimic pe plan extern, zero. Toate programele de guvernare așa zise de 30 de ani nu au fost decât o listă privată de cumpărături, e escorcherie. Nici o țară din blocul NATO care în eventualitatea în care va fi atacată de Rusia, vă asigur că NATO nu îi va lua apărarea”, susținea Georgescu.

Călin Georgescu are un copil din căsătoria cu Cristela Georgescu care, pe site-ul personal, se descrie ca „autor și educator naturopat, cu 20 de ani de experiență personală directă în domeniul sănătății naturale cu ajutorul nutriției integrative, apifitoterapiei, gemoterapiei, detoxificării regenerative, iridologiei clinice, biorezonanței și al tehnicilor de eliberare emoțională.”