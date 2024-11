daniela cîmpean a mers la vot cu fiicele ei. președinta cj sibiu: „îi îndemn pe sibieni să voteze rațional” (video)

Președinta Consiliului Județean (CJ) Sibiu a mers duminică după-amiază la vot împreună cu fiicele ei. Daniela Cîmpean i-a îndemnat pe sibieni să facă o alegere rațională.

Daniela Cîmpean a votat pentru o țară condusă de un om care să îi asigure respectul în lume.

„Tocmai ne-am exercitat, atât eu, cât și fetele mele majore, dreptul la vot. Am votat pentru o țară care să fie condusă de un om care să îi asigure mai departe respectul în rândul statelor NATO, statelor UE, un om care să mențină locul României la masa tratativelor cu toate statele din Uniunea Europeană și din lume. Am votat cu gândul la o continuitate în ceea ce privește viziune cu privire la nevoia de dezvoltare a țării, a comunităților, pentru un om care a înțeles că proiectele care merg în comunitate ridică nivelul de trai și le dezvoltă economic și fac o viață mai bună pentru români, pentru tinerii care își doresc să rămână în țară. Am votat pentru o conducere a statului care să imprime românilor acele valori pe care și el le are: decență, muncă, respect pentru muncă, onestitate. Toate aceste lucruri ar trebui susținute în aceste alegeri. Cred în aceste lucruri și îi îndemn pe toți sibienii să înțeleagă semnificația momentului și să iasă să voteze și să facă o alegere rațională”, a spus Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean (CJ) Sibiu.