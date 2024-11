de pe pârtia de schi, direct la urne: întâi distracția, apoi votul (foto video)

La Arena Platoș din Păltiniș, forfota zilei de duminică a început mai devreme decât de obicei. În timp ce pârtia primea primii iubitori ai sporturilor de iarnă, turiștii își împărțeau timpul între distracție și responsabilitățile zilei, iar cei mai mulți dintre cei intervievați aveau un plan clar: schi dimineața, vot după-amiaza.

Ordinea priorităților: unii au votat deja, alții au lăsat urnele pentru final

„Nu am fost încă la vot. Am venit de dimineață cu fetița, am venit la pârtie pentru că îi promisesem încă de ieri că o să ieșim și abia astăzi am am reușit. Votul e foarte important. În primul rând e exprimarea democrației și e un mesaj și pentru copii. Adică le explici că e o chestie normală în democrație să își spună fiecare opțiunea lui.” spune Adrian, turist din Bistrița Năsăud.

Totuși, nu toți au lăsat votul la final. Cosmin a fost printre puținii care au inversat ordinea priorităților. „Am plecat de acasă și am votat și apoi am ajuns la schiat. Votul de astăzi este la fel de important ca orice vot și îndemn pe toată lumea să meargă să voteze ori de câte ori sunt alegeri” a menționat acesta.

De pe pârtie, cu gândul la viitorul țării

Mulți și-au exprimat clar convingerea că prezența la urne este o datorie morală. „Votăm diseară după ce plecăm de aici. Cred că e important pentru toată lumea, adică încurajez lumea să meargă” a spus Cami, în timp ce prietena sa, Claudia, a completat. „Nici eu încă nu am apucat să votez, dar urmează. E foarte important votul, așa că mergeți la vot” a spus aceasta.

„Încă n-am reușit să votăm deoarece am urcat cu fetița în Păltiniș, să schiem, să schieze, de fapt, dar urmează să coborâm și să mergem la vot. Dar e foarte important, mai ales alegerile acestea. O să votăm cu cine are cele mai bune șanse să fie. Sa treaca sa castige in primul tur, fie sa ajunga in turul 2” a spus Claudia.