vot și speranțe în târgul de crăciun din sibiu. ce așteptări au oamenii de la viitorul președinte (video reportaj)

Astăzi, în prima zi a alegerilor prezidențiale, atmosfera din Târgul de Crăciun din Sibiu a fost încărcată nu doar de spiritul festiv, ci și de discuții legate de vot și viitorul țării. Oamenii cu care am stat de vorbă ne-au împărtășit opiniile lor despre candidați, ce i-a motivat să voteze și ce așteptări au de la viitorul președinte.

Teodora Bărbat ne-a spus că a votat deja și are un favorit clar: „Da, am fost la vot. Tocmai ce am venit. Am votat-o pe Elena Lasconi, mi se pare cea mai naturală dintre toate. Comparativ cu ceilalți, chiar se preocupă de români, îi întreabă de ce au nevoie. Nu vrea doar să fure, comparativ cu restul. Am văzut-o pe TikTok și mi-au plăcut interviurile ei. Eu sper că în turul doi va ajunge Lasconi. Și cel mai probabil și Ciolacu.”

Andrei David împărtășește speranța că Elena Lasconi va ajunge în turul doi, însă spune că a fost motivat să voteze de dorința de a vedea o schimbare în bine: „Da, sigur, am fost la vot. Ce m-a motivat să merg? Faptul că îmi doresc ca țara asta să meargă într-o direcție din ce în ce mai bună. Nu am un candidat preferat, dar încerc să fac o evaluare concretă a fiecăruia. În turul doi? Probabil Lasconi și Ciolacu.”

Unii alegători l-au ales pe Mircea Geoană pentru experiența sa politică. Nemeș Iulian ne-a declarat: „Am votat cu Mircea Geoană. Mi se pare că are experiență. A mai candidat o dată. Să sperăm că va face bine. În turul doi, clar Geoană și poate Lasconi. Are potențial.”

Raluca, care încă nu a apucat să voteze, spune că va merge la urne cu încredere în Geoană: „Vom vota cu Geoană. Cred că va aduce niște schimbări benefice. Mi-aș dori ca viitorul președinte să mărească bursele pentru copii, pensiile pentru seniori și salariile, mai ales în sănătate, unde sunt multe de rezolvat.”

Chiar dacă unii alegători nu au un favorit, toți au mari speranțe pentru viitorul țării. Ștefan a votat deja, dar a preferat să-și păstreze opțiunea secretă: „Da, sigur, am fost la vot. Așteptările mele? Să se oprească furtul, să se investească în învățământ și să se elimine drogurile din școli. În turul doi cred că ajunge Ciolacu și Lasconi.”

Bogdan a fost convins că, Călin Georgescu este omul potrivit pentru funcția de președinte: „Am votat cu Călin Georgescu. Mi se pare că va fi un președinte foarte ok și țara o să se schimbe în bine datorită lui.”

Părinții, un factor motivațional

Pentru unii, familia joacă un rol important în decizia de a merge la vot. Iulian Bărbat ne-a mărturisit:

„Da, am fost la vot. Părinții m-au motivat să vin. Să fiu sincer, am fost obligat, altfel nu veneam. Nu am un favorit, dar sper ca următorul președinte să nu fie mai rău decât cel de acum.”

Speranțe pentru schimbare Alți votanți și-au exprimat optimismul pentru vremuri mai bune. Mădălina ne-a explicat că și-a dorit să voteze pentru o schimbare:

„Da, am fost la vot. Ne-am mutat cu speranța de a găsi un viitor mai bun. Nu prea am avut cu cine să votăm, dar ne-am gândit să nu ne risipim votul. În turul doi cred că va ajunge Lasconi și cel mai probabil Ciolacu sau Simion.” Attila, la rândul său, speră ca un candidat de dreapta să aducă schimbări pozitive:

„Da, am fost la vot. Să sperăm că o să iasă cineva de dreapta. Mi-aș dori creșteri de salarii și ca diaspora să se întoarcă acasă. În turul doi? Probabil Lasconi și Ciolacu.” Prima zi de alegeri prezidențiale a adus la Sibiu un amestec de opinii și speranțe. Alegătorii au votat ghidați de dorința de schimbare și de un viitor mai bun pentru România.