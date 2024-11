filmul omorului de la rășinari: criminalul și-a ucis prietenul de pahar și e agresiv la băutură (video)

Un bărbat din Rășinari și-a ucis prietenul de pahar duminică noaptea. Localnicul de 37 de ani și-ar fi lovit prietenul de 67 de ani lovindu-l cu un par în cap. Apropiații criminalului spun că acesta era agresiv atunci când consuma alcool.

Un localnic din Rășinari a fost ucis de prietenul său, după ce au băut împreună, duminică seara. Sora criminalului susține că acesta devenea agresiv atunci când consuma alcool. „Am văzut mașinile și am auzit că l-a omorât pe domnul Dancăș. Îl cunoșteam și pe el pentru că a fost la mine și a lucrat pe la acoperiș. Probabil că amândoi au băut împreună, pe unde au fost și au venit amândoi beți și au băut aici în continuare. Eu așa mă gândesc. El era mai violent și mai vorbea că ne dă foc, era violent la băutură. precis a băut. Treaz nu a putut să îi zdrobească cu bâta capul"

O altă vecină spune că bărbatul lua decizii greșite când era sub influența alcoolului. „Era foarte cumsecade când era treaz, dar când era beat nu lua deciziile cele mai bune”, a spus o altă vecină a bărbatului care și-a ucis prietenul, în Rășinari.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, bărbatul care a comis crima nu era în general o persoană agresivă, doar în momentele în care bea peste măsură mai țipa. Cei doi localnici din Rășinari ar fi băut împreună, iar ambii bărbați când consumau băuturi alcoolice aveau un caracter violent.

Reamintim că potrivit primelor cercetări, bărbatul mai în vârstă l-ar fi lovit pe celălalt cu un obiect contondent. Din cauza indiciilor de violență descoperite la fața locului, cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, fiind investigat ca o posibilă infracțiune de omor. Suspectul se află în custodia poliției, iar ancheta este în desfășurare, cu respectarea drepturilor legale și a prezumției de nevinovăție. (DETALII AICI)