nicolae ciucă a demisionat din fruntea pnl. ”am înțeles ce ați dorit să ne transmiteți”

Nicolae Ciucă a anunțat luni printr-un mesaj video că a demisionat din funcția de președinte al Partidului Național Liberal și își asumă rezultatul obținut în alegerile prezidențiale.

„Dragi români, vă mulțumesc pentru încrederea acordată! Demisionez din funcția de președinte al PNL. Partidele tradiționale, chiar și așa, cu multe erori de programare, sunt cele care trebuie să țină România unită. Partidul Național Liberal este conștient de miza enormă a acestor zile. Partidul Național Liberal are resurse pentru a le arăta oamenilor tot ceea ce a făcut bun în acești ani, are dovada că investițiile din bani europeni au ridicat nivelul de trai al multor comunități. Dar mai mult decât atât, Partidul Național Liberal este conștient de greșelile pe care le-a făcut și va lupta până la capăt pentru ca România să rămână o țară liberă și democratică”, se arată în declarația lui Ciucă.

Potrivit acestuia, PNL nu va ceda: „noua conducere a PNL nu va fi singură, deoarece are alături o oștire minunată formată din primari, președinți de consilii județene, consilieri locali și județeni, sute de mii de membri cu inima curată, dornici să muncească pentru țară indiferent cât de greu ne-ar fi. Trebuie să schimbăm multe, dar două chestiuni nu putem schimba: opțiunea noastră euroatlantică și protejarea a ceea ce suntem, noi, românii. Un popor credincios, care face industrie, IT și agricultură, se ocupă și de meșteșuguri, are o resursă de inteligență enormă, dorește să protejeze și să ridice capitalul autohton și nu și-a pierdut niciodată speranța. Dragi români, am înțeles ce ați dorit să ne transmiteți! În ciuda greșelilor pe care le-am făcut, am învățat lecția pe care ne-a transmis-o electoratul și vom respecta decizia românilor. Le mulțumesc tuturor cetățenilor pentru votul exprimat și vă asigur de întreg respectul meu!”.

Nicolae Ciucă a obșinut duminică 811.952 de voturi, ceea ce reprezintă 8,79% din voturile exprimate. Ciucă este pe locul 5, după Călin Georgescu, Elena Lasconi, Marcel Ciolacu și George Simion.

Mai devreme, a demisionat și Marcel Ciolacu de la conducerea PSD. Acesta a anunțat că nu va candida la următorul congres pentru nicio funcție.