„harap alb”: povestea eroului curajos, pe scena teatrului gong

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă sâmbătă, 30 noiembrie și duminică, 1 decembrie, de la orele 11:00, spectacolul „Harap Alb” după Ion Creangă.

„Harap Alb” este povestea maturizării unui băiat în timpul unei călătorii iniţiatice în care învaţă să-şi facă prieteni, să găsească soluţii pentru situaţii complicate, să aibă încredere în oameni şi să deosebească binele de rău. La finalul acestui drum, Harap Alb merită răsplata pentru că a fost curajos, şi-a folosit inteligenţa şi şi-a exersat bunătatea. Spectacolul lui Gavriil Pinte vizualizează povestea aşa cum a fost ea scrisă de Ion Creangă: personajele sunt create din hârtie şi lemn, schimbările de decor şi costume se fac la vedere, sub ochii copiilor, iar povestea scrisă iese din carte şi prinde viaţă pe scenă. Decorurile și costumele pentru acest spectacol poartă semnătura scenografului Roxana Ionescu, iar din distribuția spectacolului fac parte actorii și actrițele Lucia Barbu, Mircea Corcoveanu, Raluca Răduca, Barbara Crişan, Jenő Major, Gabriela Mitrea, Raluca Pavel, Angela Páskuy și AdrianProhaska. Spectacolul are o durată de aproximativ o oră și nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 5 ani.

Accesul la oricare din reprezentațiile de mai sus se face pe baza biletelor puse în vânzare online prin teatrulgong.ro sau la sediul Teatrului, de miercuri până vineri între orele 11:00 – 18:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00 sau duminica între orele 10:00 și 14:00. Mai multe detalii despre bilete și acces, dar și condițiile de modificare a biletelor flexibile, puteți găsi în regulamentul afișat pe teatrulgong.ro.