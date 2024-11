incident șocant în ștrand. tânără și câinele său, atacați de un dog argentinian lăsat liber

Un incident alarmant a avut loc luni seară, în Cartierul Ștrand. O tânără de aproximativ 15-16 ani, care își plimba câinele în zona verde dintre calea ferată și pista de biciclete, ar fi fost atacată de un câine din rasa Dog Argentinian. Incidentul a avut loc în apropierea zonei Câmpșor, unde câinele agresiv, aparent bine hrănit, a apărut brusc de pe câmp.

O tânăra, speriată și în lacrimi, a fugit pentru a se proteja, în timp ce câinele său a fost și el atacat de un câine din rasa „Dog Argentinian”, aflat în libertate pe străzile din Cartierul Ștrand. După incident, câinele s-a plimbat nestingherit prin cartier, inclusiv printre blocuri.

Incidentul a fost sesizat de un sibian, martor la incidentul din Cartierul Ștrand. În postarea redactată de acesta, sibianul solicită intervenția imediată a autorităților competente, precum Poliția Sibiu, Poliția Animalelor, Protecția Animalelor Sibiu și Primăria Sibiu.

„Am făcut o sesizare pe Sibiu City App. Ieri seară, în jurul orei 21:00, ne plimbam cu cățelul pe strada Aurel Popa când am auzit urlete și schelălăituri. Am alergat să vedem ce s-a întâmplat și am observat o fată venind cu câinele în lesă. Era în stare de șoc, tremura și plângea speriată, iar câinelui îi lipsea o bucată de blană de pe picior. Am întrebat-o dacă este bine și am aflat că a fost atacată de un câine. Când ne îndreptam spre biserică, am văzut acel câine. L-am mai întâlnit și anul trecut și am făcut deja o sesizare pe Sibiu City App. Din informațiile pe care le avem, acest câine este dintr-o curte pe strada Câmpsor, dar uneori scapă și se plimbă liber prin zonă. Este un câine mare, nesupravegheat, care reprezintă un pericol pentru oameni și alte animale”, spune sibianul care a fost martor la acest incident.