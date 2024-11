sărbători fără riscuri. cum plănuiesc autoritățile din sibiu ca oamenii să nu consume carne infestată cu trichinella si produse alterate

În cadrul ședinței Colegiului Prefectural Sibiu, desfășurată pe 26 noiembrie 2024, a fost aprobat Planul de Măsuri pentru buna desfășurare a activităților de comercializare a produselor alimentare și nealimentare tradiționale, atât pentru perioada premergătoare, cât și pentru sărbătorile de iarnă 2024-2025. Hotărârea a fost adoptată conform Ordinului Prefectului nr. 599 din 14 octombrie 2024.

Planul acoperă atât perioada premergătoare sărbătorilor, cât și zilele festive propriu-zise, având ca obiective principale siguranța alimentară, protecția consumatorilor și prevenirea incidentelor ce pot afecta sănătatea publică.

Măsuri pentru siguranța alimentară și sănătatea publică

Instituțiile implicate, printre care Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA), Direcția de Sănătate Publică (DSP) și Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC), vor desfășura controale și acțiuni de monitorizare pentru a verifica conformitatea produselor alimentare. Se urmărește prevenirea apariției unor focare de toxiinfecții alimentare cauzate de produse neconforme și protejarea consumatorilor împotriva riscurilor asociate acestora.

Un aspect important îl reprezintă supravegherea calității cărnii de porc, atât domestică, cât și sălbatică, pentru a preveni îmbolnăvirile cauzate de Trichinella spiralis. În același timp, vor fi monitorizate efectivele de animale pentru prevenirea bolilor transmisibile, precum pesta porcină africană și encefalopatiile transmisibile.

Monitorizarea și evaluarea măsurilor

Instituțiile implicate sunt obligate să transmită rapoarte detaliate Instituției Prefectului Sibiu până la data de 10 ianuarie 2025. Aceste rapoarte vor cuprinde informații despre modul de realizare a activităților, problemele întâmpinate și măsurile luate pentru atingerea obiectivelor.

Raportul final va fi analizat în cadrul unei ședințe a Colegiului Prefectural, programată pentru luna ianuarie 2025. Scopul acestuia este evaluarea eficienței planului și stabilirea de noi direcții, dacă este necesar.