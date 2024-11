voi, cei care țineți această țară în picioare

Astăzi, vă chem alături de mine. Nu mai este doar lupta mea, este a noastră, a tuturor celor care credem că mamele și copiii din România merită mai mult!

Lavinia Șandru

Când am făcut Legea Mamelor, mi-au spus că nu voi reuși. Mi-au spus că e imposibil să oferim mamelor dreptul de a sta acasă doi ani cu copiii lor, beneficiind de 85% din media veniturilor pe ultimele 12 luni. Mi-au spus că alte țări nu fac asta, că e prea mult. Dar eu am luptat. Am căzut, dar de fiecare dată m-am ridicat. Nu pentru mine, ci pentru voi.

Astăzi, indemnizația de creștere a copilului este realitatea voastră. Este dovada că România poate fi un loc mai bun, atunci când cineva luptă pentru drepturile oamenilor. Și am luptat fără să mă tem, fără să mă opresc.

Dar acum, am nevoie de voi! Mamele pe care le-am sprijinit, tații care și-au văzut familia unită, voi, cei care știți ce înseamnă să fii sprijinit atunci când contează cel mai mult! Vă chem alături de mine, să luptăm împreună pentru viitorul copiilor noștri.

Eu nu mă dau bătută, dar singură nu pot. România are nevoie de noi TOȚI. De fiecare dintre voi. Pentru ca vocea mamelor și a taților să fie auzită, pentru ca ceea ce am construit împreună să nu fie distrus.

Acum este momentul! Dacă a contat pentru voi că v-am fost alături atunci, sprijiniți-mă acum, ca să mă pot întoarce în Parlament și să continui să lupt pentru voi și pentru copiii voștri!

Uniți, putem schimba din nou România. Pentru familiile noastre. Pentru copiii noștri. Pentru viitorul nostru.

Lavinia Șandru, candidat PSD Sibiu la Senatul României

