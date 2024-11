ANCOM cere ca TikTok să fie de urgență suspendat în România.

Vicepreședintele ANCOM anunță că va cere suspendarea TikTok pe teritoriul României, începând de joi, 28 noiembrie, până vor fi făcute verificări cu privire la suspiciunile de manipulare a alegerilor prezidențiale, cu ajutorul algoritmului platformei, anunță biziday.ro.

Pavel Popescu, secretar de stat și vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), anunță că va cere ca platforma TikTok să fie suspendată pe tot teritoriul țării. “Cer, începând de mâine, 28.11.2024, SUSPENDAREA platformei TikTok pe teritoriul României, până la finalizarea anchetei instituțiilor statului cu privire la manipularea procesului electoral din data de 24.11.2024 (turul I, prezidențiale). Voi da curs procedurilor oficiale în acest sens. Cer această suspendare, evident, doar în baza unor dovezi cu privire la manipularea procesului electoral de catre platformă”, a scris oficialul pe Facebook.

Într-o intervenție la Digi24, Pavel Popescu a mai adăugat: “Există discuții între toate instituțiile statului cu privire la modificarea algoritmului de către această platformă în primul tur al alegerilor. TikTok nu a respectat regulamentul pentru desfășurarea procesului electoral.”

ANCOM precizase ieri că a trimis mai multe notificări către TikTok privind conținutul distribuit ilegal, în contextul alegerilor prezidențiale din România, dar că platforma nu a luat nicio măsură. Și Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică a anunțat că a cerut încă din 2023 ca instituțiile publice să interzică aplicația TikTok, din cauza riscurilor semnificative de securitate cibernetică și manipulare a datelor. TikTok este platforma pe care candidatul la prezidențiale Călin Georgescu s-a promovat cel mai mult în ultimele luni.

În paralel, vicepreședintele CNA, Valentin Jucan, cere demisia ministrului Bogdan Ivan de la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, care a fost pe data de 3 octombrie la sediul TikTok de la Dublin:

“În cadrul discuției avute astăzi cu Comisia Europeană, TikTok, ANCOM și AEP am aflat cu uimire că domnul ministru a fost la Dublin, în data de 3 octombrie, la sediul TikTok pentru a discuta despre pregătirea alegerilor prezidențiale și parlamentare. A plecat fără să informeze autoritățile relevante în organizarea alegerilor. Nu știm ce mandat a avut și care au fost rezultatele. Nu au fost comunicate. Ministerul pe care îl reprezintă NU are nicio prerogativă în a discuta cu platformele sociale pe tema organizării alegerilor. A plecat la Dublin fără să informeze ANCOM, fără să informeze Autoritatea Electorală Permanentă și fără informeze Consiliul Național al Audiovizualului (CNA)”, a scris Jucan pe Facebook.

“Da, am fost. Am fost invitat la prezentarea procedurilor de transparență ale acestei companii. Am observat cum funcționează canalul prin care statul român poate trimite sesizări la TikTok. În ultima perioadă, noi am trimis peste 200 de sesizări cu privire la Călin Georgescu. (Sunteți mulțumit de cum s-a comportat TikTok în această campanie?) Nu, pentru că răspunsurile au întârziat să apară. Am reclamat în continuare neregulile, pe toate canalele existente. Acel oficial al CNA, împreună cu instituția CNA, sunt responsabili de implementarea legislației europene pe segmentul lor de activitate. Nu răspund în niciun fel acestei solicitări de demisii”, a răspuns ministrul Bogdan Ivan, într-o intervenție la Digi24.