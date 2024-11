criză sau șansă? ce înseamnă scăderea pieței crypto pentru investitori

Piața crypto s-a confruntat cu o corecție notabilă în rândul tuturor criptomonedelor, cu o pierdere de 1,70% de capital în ultimele 24h și o scădere a volumului de tranzacții de 5,40%. Prețul Bitcoin se află în centrul acestei ușoare prăbușiri a pieței crypto, cu un preț de 93,233 dolari, ceea ce reprezintă o scădere de 1,62% în 24h.

Marea majoritate a monedelor digitale alternative au suferit și ele de scăderi semnificative pe piață. Ethereum rămâne relativ la același nivel de preț de peste 3.400 de dolari. În schimb, Solana s-a depreciat cu 3,16% în ultimele 24h, XRP cu 3,86%, iar Dogecoin cu 3,32%.

Cu toate acestea, observăm că piața crypto pare să își revină câte puțin în ultima oră, corecțiile de acest fel fiind o tendință obișnuită. Majoritatea criptomonedelor se tranzacționează la prețuri aflate în zona verde, adică în trend ascendent. Acest lucru este susținut și de faptul că indicatorul de frică și lăcomie rămâne la un nivel ridicat de 81, ceea ce reprezintă o lăcomie sau optimism excesiv pe piața crypto.

CUMPĂRĂ CATSLAP

Dintre toate scăderile uriașe din ultima săptămână, o nouă monedă meme lansată pe DEX-uri pare să nu se lase foarte afectată. CatSlap ($SLAP) a devenit rapid o senzație în piața crypto și pe platformele de tranzacționare imediat după listare. Cumpărătorii profită de șansa de a obține câștiguri de 100 de ori mai mari, așa cum PopCat a reușit să-i recompenseze pe primii săi investitori loiali.

PopCat se depreciază cu 27,97% în ultima săptămână: oportunitate pentru CatSlap?

În doar câteva minute de la listare pe DEX-uri, CatSlap a crescut cu peste 1600%, o performanță pe care PopCat a reușit să o atingă abia peste luni de zile de la listare. PopCat s-a bucurat de o creștere impresionantă în ultimele săptămâni, atingând un nou maxim istoric de 2,07 dolari. Cu toate acestea, în prezent, moneda meme a scăzut cu 4,45% în ultimele 24h, până la prețul de 1,26 dolari. Investitorii par să se înghesuie să susțină noua criptomonedă de top

Până în prezent, CatSlap a ajuns la aproape 6000 de deținători de tokenuri $SLAP și continuă să-și extindă baza de participanți pe piață. Pentru investitorii care nu au reușit să capitalizeze pe seama aprecierii PopCat de la listare, CatSlap reprezintă o oportunitate foarte atrăgătoare.

Conform paginii oficiale a proiectului, mai sunt 7 zile până dezvoltatorii CatSlap vor anunța ceva major în legătură cu direcția monedei. Acest anunț ar putea fi legat de listarea tokenului $SLAP pe burse de criptomonede cum ar fi Binance, Coinbase sau Robinhood. Sau, ar putea fi un anunț privind integrarea elementelor P2E în jocul de „pălmuit” cu pisici. Deși detaliile privind noutatea sunt ascunse, se așteaptă că anunțul va avea un impact semnificativ asupra traiectoriei proiectului. Astfel, se alimentează entuziasmul în rândul întregii comunități crypto.

CUMPĂRĂ CATSLAP

Între timp, CatSlap a sărbătorit recent listarea tokenului $SLAP pe CoinGecko și pe CoinMarketCap, unele dintre cele mai populare platforme de date și analize cripto. Acest lucru subliniază credibilitatea proiectului care a fost audiat și de SolidProof.

Scăderea CatSlap din ultimele zile: oportunitate pentru investitori

Cu siguranță, CatSlap a fost și ea afectată de fluctuațiile de pe piața crypto, deși, nu în aceeași măsură ca și criptomonedele deja consacrate. Conform datelor de pe CoinMarketCap, noua monedă s-a apreciat cu 29,32% în ultimele 7 zile. Asta pe măsură ce ieri prețul s-a depreciat până la 0,002134 dolari din urma vânzărilor a unor balene crypto.

Prețul de 0,003227 dolari din prezent reprezintă o oportunitate atractivă pentru investitori de a cumpăra tokenuri $SLAP la un preț redus înainte ca acesta să crească și mai mult în urma noutăților sau posibilelor listări pe viitor. Capitalizarea de piață complet diluată a CatSlap este de peste 27 milioane de dolari și a ajuns până la 62 milioane de dolari atunci când prețul a atins un maxim istoric de 0,00694 dolari.

Un alt factor favorabil pentru aprecierea prețului $SLAP este prețul Ethereum, care se menține ridicat, înregistrând un avans de 0,46% în ultimele 24h, și de 10,10% în ultima săptămână. Veștile bune pentru Ethereum sunt vești bune pentru Catslap, monedă construită pe blockchain-ul Ethereum. Deși Solana rămâne ecosistemul preferat pentru unii dezvoltatori și investitori de monede meme, Ethereum rămâne a fi cel mai robust blockchain care găzduiește cele mai mari monede meme din industrie.

CatSlap câștigă tracțiune printr-un parteneriat strategic cu Best Wallet și un posibil mecanism P2E

POPCAT și-a făcut un nume prin jocul său click-to-pop cu temă de pisică. CatSlap face acest concept diferit prin jocul click-to-slap. Aceasta a creat o competiție între țări, pe Slapometer, pentru a vedea care dintre ele sunt cele mai puternice „pălmașe” (care oferă cele mai multe pălmuiri).

Conceptul este unul foarte atractiv pe piața de monede meme. Dar ăsta nu este singurul motiv pentru care investitorii sunt interesați de acest joc. Există speculații precum că noua monedă va introduce mecanisme Play-to-Earn în ecosistemul CatSlap. Astfel, jocul va oferi o și mai mare valoare tokenului $SLAP. Aceste zvonuri sunt susținute de faptul că 10% din oferta de tokenuri va fi distribuită pentru recompese comunitare, conform tokenomiei proiectului.

Un alt factor care a dus la popularitatea CatSlap este afilierea sa cu Best Wallet, prin care tokenul $SLAP poate fi achiziționat prin intermediul funcției „Upcoming Token”. Acest parteneriat face ca noua monedă să fie expusă la o bază loială de utilizatori ai portofelului Best Wallet, un portofel crypto cu o apreciere semnificativă în ultimul an.

Important: Acest articol nu reprezintă un sfat de investiție. Înainte de a investi în proiecte cripto, este esențial să analizați individual fiecare proiect în parte, să înțelegeți riscurile asociate și să trasați propriile concluzii cu privire la rentabilitatea acestora.