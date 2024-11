POT-ul lui Georgescu are patru candidați la Sibiu. Doi sunt soț și soție și vorbesc numai după alegeri despre candidaturi

Partidul Oamenilor Tineri (POT), formațiune politică înființată în mod oficial în anul 2023 de către o fostă membră AUR, și-a declarat public susținerea față de candidatul independent la prezidențiale Călin Georgescu. Patru candidați de la POT se regăsesc pe listele parlamentare din județul Sibiu. Doi sunt din Mediaș, unul e din București, iar cel de-al patrulea rămâne o adevărată necunoscută.

Călin Georgescu candidează la alegerile prezidențiale independent. Dar, în spatele lui se află Partidul Oamenilor Tineri (POT), care și-a arătat susținerea față de acesta atât înainte de scrutinul de duminică, cât și după câștigarea de către Georgescu a primului tur de alegeri. Partidul Oamenilor Tineri a fost fondat de deputata Anamaria Gavrilă, care a intrat în Parlament în anul 2020 de pe listele AUR. Ulterior, ea s-a retras din partid și a rămas deputat neafiliat. Gavrilă și-a exprimat inclusiv dorința de a candida la Președinția României, în toate județele țării s-au strâns semnături pentru ea, însă a decis să se retragă și să nu își mai depună candidatura. Toată susținerea POT a fost îndreptată astfel spre Călin Georgescu.

Anamaria Gavrilă, cea care a înființat POT, și-a arătat public susținerea față Călin Georgescu, duminică seară, după primele rezultate de la prezidențiale. „Cu mare, mare umilință stăm și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că a întors o pagină în istoria României. Ne este foarte greu să găsim cuvintele. Mulțumim lui Dumnezeu pentru minunile pe care le face. Vorbeam de treaba pe care trebuie să o facem, pentru că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Și iată că Dumnezeu are ultimul cuvânt și că nu ne-a lăsat. Am spus, un vot pentru Călin Georgescu înseamnă că poporul român este treaz și cu sufletul viu! Iată că noi știam”, a declarat Anamaria Gavrilă.

Cine sunt candidații POT din Sibiu. Unul n-are treabă cu Sibiul

Partidul Oamenilor Tineri (POT) are patru candidați, înscriși pe listele din Sibiu, pentru alegerile parlamentare ce vor avea loc de Ziua Națională a României. Doi dintre ei candidează pentru Senat, iar ceilalți, pentru Camera Deputaților.

Potrivit Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 34 Sibiu, candidații POT din Sibiu pentru Senat sunt Elena Anghel și Dumitrel-Mădălin Neagu. Pentru Camera Deputaților, vor candida Sebastian-Andrei Kroncsiș și Anca Kroncsiș-Bruda.

POT și-a promovat, în ultimele săptămâni, pe site-ul propriu și pe rețelele de socializare, candidații din Sibiu la parlamentare. Cu toate acestea, numele Elenei Anghel nu se regăsește nicăieri în afară de listele oficiale transmise de BEC. Elena Anghel pare, la acest moment, o enigmă. Nu sunt oferite detalii despre ea, nu știm ce vârstă are, ce experiență profesională deține și unde locuiește.

Celălalt candidat pentru Senat, Dumitrel-Mădălin Neagu, apare pe site-ul POT. Ora de Sibiu a încercat să ia legătura cu el pentru a-l întreba ce l-a determinat să candideze și ce va face pentru sibieni dacă va deveni parlamentar. Neagu nu a răspuns, până la această oră, mesajului trimis de redactorul Ora de Sibiu. Potrivit informațiilor publicate de acesta pe rețelele de socializare proprii și pe site-ul POT, Mădălin Neagu are 34 de ani. Deși candidează pe listele din Sibiu, el ar locui de fapt în București.

În ceea ce privește candidații pentru Camera Deputaților, Sebastian și Anca Kroncsiș sunt căsătoriți și locuiesc în Mediaș. Ora de Sibiu l-a contactat pe Sebastian Kroncsiș în vederea realizării unui articol, însă nu a dorit să le ofere sibienilor mai multe informații despre el. „Acum suntem ocupați cu pregătirile pentru campania electorală, dar pe 2 decembrie veți fi primii cu care vom lua legătura”, a răspuns Kroncsiș.

Ideologia partidului POT este că bunăstarea și armonia vor veni doar atunci când sunt implementate valorile creștine fundamentale. „România trebuie să avanseze în dezvoltarea sa, dar această dezvoltare ar trebui să ne conducă, în final, spre armonie – între oameni, între om și natura și mediul său înconjurător. Trebuie evitat trendul de a reduce omul la un simplu număr, o statistică și un consumator. Prin implementarea practică a valorilor creștine fundamentale: iubirea, dăruirea, iertarea, acceptarea și cultivarea potențialului uman specific fiecăruia dintre noi, vom atinge nu doar bunăstarea materială, ci și armonia”, este ideologia partidului POT, publicată pe site.

