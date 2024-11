Sibiul: Inima democrației, scut împotriva extremismului

Sibiul, orașul cu o istorie marcată de valori democratice, se pregătește să își reafirme rolul de lider în fața provocărilor actuale.

Într-un context politic complicat, în care extremismul încearcă să câștige teren, comunitatea sibiană are șansa de a deveni din nou un exemplu pentru întreaga țară.

”Astăzi, mai mult ca oricând, ne confruntăm cu pericolul dezbinării. Extremismul acționează precum un foc care distruge, lăsând în urmă frica și ura. Dar Sibiul nu este doar un oraș; este un simbol al toleranței, al dialogului și al diversității. Este locul unde valorile democratice au fost apărate și cultivate cu perseverență.” declară Adrian Echert, candidat USR pentru Camera Deputaților.

Pe 1 Decembrie, Sibiul este chemat să răspundă cu fermitate acestui val de populism și extremism, demonstrând că democrația, libertatea și drepturile fiecăruia sunt pilonii pe care trebuie construit viitorul României.

„Duminică trebuie să alegem oameni care înțeleg problemele reale ale comunităților noastre, oameni care știu ce înseamnă să lupți pentru viitor. Trebuie să alegem USR, pentru că Elena Lasconi are nevoie de noi toți alături, să construim împreună o Românie mai dreaptă și mai corectă. Sibiul a fost mereu o lumină în momentele întunecate. Acum, mai mult ca oricând, România are nevoie de noi să fim un exemplu. Nu ne putem intoarce in comunism, nu putem lăsa o astfel de moștenire copiilor noștri”, a mai spus Echert.

USR Sibiu îi încurajează pe toți cetățenii să participe la alegerile din 1 Decembrie și să voteze pentru un viitor bazat pe solidaritate, educație și respect reciproc. Fiecare vot contează și reprezintă un mesaj puternic despre direcția în care dorim să mergem – o Românie care continuă să inspire și să avanseze, nu să se întoarcă în trecut.

Pe 1 Decembrie, haideți să fim din nou un exemplu de unitate și curaj. Votează oameni ca tine!

